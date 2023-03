Ofensivas próximas

Los economistas no se especializan en predecir la duración de conflictos armados. No lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron tomados por sorpresa por el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor. Ni en la guerra de Corea, en la que la intervención masiva de oleadas de soldados chinos dio un giro inesperado a la confrontación. Ni tampoco pudieron anticipar el desenlace de la guerra de Vietnam, en la que la capacidad de resistencia del norte excedió ampliamente a prácticamente todos los estimados. Justo es decir, no obstante, que en todos esos casos los vaticinios elaborados por los expertos militares tampoco se distinguieron por su precisión.

La guerra de Ucrania también ha desafiado los pronósticos de los economistas, los cuales anticipaban un enfrentamiento de corta duración con limitadas implicaciones económicas. Contrario a lo previsto, ya ha cumplido su primer aniversario sin indicios de que su final se aproxima. Dado el pobre récord de las predicciones, bien pudiera suceder que terminara abruptamente, dejando a todos sorprendidos, pero los hechos y evaluaciones más recientes no apuntan en esa dirección. Más bien indican que la lucha proseguirá y que se está intensificando, siendo esperadas importantes ofensivas de ambos lados al final de la temporada invernal.

Cientos de miles de soldados rusos han sido movilizados para un empuje decisivo hacia el oeste, pudiendo ser eventualmente replicado en la vecina Moldava, en la que por igual minorías rusas ocupan el este del país. Del otro lado, los 30 mil millones de dólares en equipos y municiones aportados por los EE.UU., más el apoyo contundente de la Unión Europea, colocan a Ucrania en condiciones de responder a la agresión y emprender su ofensiva hacia el este.

De ser así, se prolongarán los efectos sobre el costo de la energía y los alimentos. Pero las economías estarán mejor preparadas para asumirlos, dados los ajustes forzosos que han sido aplicados durante un año.