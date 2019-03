$!Comerciantes harán paro nacional si no se aplica reclasificación

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) advirtió que el comercio detallista hará un paro a nivel nacional en los próximos días sino se cumple lo establecido en la Ley 187-17 con relación a la clasificación de las empresas antes que el Comité Nacional de Salarios (CNS) determine un incremento salarial.

El presidente de la FDC, Iván García, expresó que los miembros de esa entidad están de acuerdo con un reajuste salarial en beneficio de la clase trabajadora dominicana, para devolver la capacidad de compra de los consumidores de acuerdo a la inflación acumulada.

No obstante, planteó que esa incremento salarial no debe aplicarse sin antes establecer los criterios para definir las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que muchos negocios están siendo afectados por una carga laboral que no corresponde a su realidad.

Dijo que no es posible que dirigentes sindicales que participan en el CNS se opongan a la aplicación de la Ley 187-17, la cual tiene su reglamento de aplicación realizado a tiempo por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes.

Manifestó que los sindicalistas no representan al sector comercial, el cual es el mayor empleador en el país.

“Basta ya de soportar la presión de los sindicalistas, si tenemos que realizar paros y cierres del comercio a nivel provincial, regional y nacional. Vamos a realizarlos, el imperio de la ley tiene que estar por encima de las apetencias personales de los que dicen representar a los empleados privados del país”, dijo el dirigente comercial.