$!Comerciantes y amas de casa denuncian aumento de precios en la canasta básica

Los precios de algunos productos de la canasta básica han estado en aumento en los últimos días en la República Dominicana, lo que ha alertado a los comerciantes y a las amas de casa, quienes tienen que disponer de más recursos para obtener los productos que acostumbran adquirir.

“Nosotros hicimos un levantamiento en 1,250 negocios a nivel nacional y los precios han aumentado en varios productos”, expresó Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo y secretario general del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, (Conacerd).

Explicó que el saco de 125 libras de azúcar crema estaba antes a RD$2,500, subió a RD$2,700 para un aumento de 8.5%; la azúcar refina estaba a RD$2,700 el saco y ahora se colocó a RD$2,950; el ajo importado que antes estaba a RD$110 la libra ahora subió a RD$150. “Esto es precio de almacén, a eso hay que aplicarle entre un 20% y un 25% en el colmado para el consumidor final”, acotó.

Antonio Cruz Roja dijo que estima que el alza de esos productos se debe a la variación en la tasa de cambio (50.96 por dólar según Banreservas). El comerciante hizo un llamado a todos los fabricantes y a los industriales para que sean lo más sensatos posible porque se acaba de anunciar un aumento salarial de un 14% para toda la clase trabajadora, “entonces, si vamos a subirle todos los precios de nuevo, el alza salarial se va a esfumar”.

Amas de casas dijeron que todos los precios de los productos de la canasta básica han estado aumentando de una manera acelerada, precisando que recientemente pagan la libra de habichuela a RD$45 y RD$48. Hoy el mismo producto cuesta hasta RD$60 la libra.

“Todo subió: la azúcar, la cebolla, el ajo, el arroz y las pastas. La azúcar uno la compraba a RD$22 y ahora está a RD$23 y así van subiendo algunas cosas”, dijo Miguelina Casado.

Los comerciantes José Francisco y Fernando Araujo dijeron a Diario Libre que varios productos que ellos compran al por mayor han registrado alzas en sus precios, lo que ha provocado que les tengan que pasar esos aumentos a los clientes para poder mantenerse.

“Se han incrementado los precios del ajo, la cebolla, la papa, de los tipos de habichuelas. Estos productos han aumentado entre un 20% y un 30%. La papa por kilos la comprábamos a 24 y ahora cuesta RD$55”, precisó Fernando Araujo.

Otros productos que han incrementado sus precios son los cigarrillos, leche en polvo, aceite, ron, refrescos, maíz, gandules, entre otros.

“Yo hacía antes una compra en RD$7,500, ahora para comprar lo mismos productos tengo que buscar hasta RD$2,000 por encima. Algo está pasando y nadie se está dando cuenta. Tenemos que abrir los ojos, los chelitos no están rindiendo”, expresó Crisleydi González ciudadana que estaba de vista en el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte.

Más adelante Antonio Cruz Roja dijo a Diario Libre que el Comité Nacional de Salarios aprobó un 14% a los salarios de los colaboradores no sectorizados, por lo que este peligra si se les aumentan los precios de los productos de primera necesidad.

“Deben los industriales buscar el mecanismo para proteger a los consumidores finales, no aumentándoles los precios porque si se hace un análisis comparativo el consumidor sale perdiendo”, advirtió.

Dijo que la posición de Conacerd es apoyar el aumento salarial y, por otro lado, hizo un llamado a todo el comercio de la República Dominicana para “que no escuche el llamado de no aplicar el aumento salarial porque no se haya hecho la clasificación de las empresas. Eso es un error y aparte de que es un error es una violación a la Ley”.