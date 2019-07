CONIAF propone cumbre público-privada propone cumbre sector lácteo

El director del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) afirmó que el aumento del precio de la leche a nivel de finca, como reclaman los productores, no garantiza la rentabilidad en la producción del alimento, por lo que propuso la realización de una cumbre público-privada para analizar la cadena de valor de la leche y buscar posibles soluciones a los problemas que afectan a ese sub sector ganadero en República Dominicana.

Juan Chávez dijo que la cumbre propuesta por el CONIAF serviría de escenario para que los actores que intervienen en la cadena de valor de la leche expongan los problemas que les afectan y para que definan nuevas políticas públicas y estrategias nacionales a corto, mediano y largo plazos, para sus correcciones.

“Producir leche con rentabilidad en República Dominicana debe ser el tema a discutir sobre la mesa y la rentabilidad debe basarse en modelos de producción capaces de soportar las ofertas de otros países”, dijo Chávez.

Entiende que plantear un aumento de precio a nivel de finca en la medida en que aumenta el costo de producción, es una manera simplista de abordar el problema porque crea un círculo vicioso que impide superarlo de manera definitiva.

“Para lograr rentabilidad lechera en los trópicos hay que ser eficaz y eficiente en la producción, tarea que, por su complejidad, necesita de una estrecha colaboración entre el gobierno, los productores, comercializadores, procesadores y consumidores”, comentó.

Indica que, mientras los productores de leche de la República Dominicana reciben alrededor de RD$ 23 (USD 0.46 dólares) por litro a nivel de finca, y reclaman el pago de RD$ 30; mientras que los consumidores pagan entre RD$ 45 y RD$ 66 (USD 0.9-1.32) por litro, según el grado de procesamiento.

En los casos de productores de países competidores con el país, como los centroamericanos, reciben entre US$ 0.35 y US$ 0.42 por litro, y que un aumento a RD$ 30 por litro en el precio local equivaldría a US$ 0.56.

De acuerdo con Chávez, esa situación puede hacer que el mercado local sea muy atractivo para los competidores, por lo que el Ministerio de Agricultura, como órgano rector del sector agropecuario, le corresponde organizar la cumbre propuesta.