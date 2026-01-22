Importación de vehículos híbridos crece casi un 55 % durante el 2025

Una persona enchufa un cargador a un vehículo eléctrico. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El sector importador de vehículos de la República Dominicana sufrió, en términos generales, una contracción de un 2.7 % durante el 2025. Sin embargo, los automóviles híbridos, un segmento de ese mercado, logró sortear las dificultades y vivió una expansión considerable en ese mismo período.

El ingreso al país de unidades de ese tipo registró un crecimiento de un 54.7 % el año pasado, alcanzando los 46.6 millones de dólares, un monto que implicó un aumento de 16.5 millones de dólares con relación al 2024.

Así lo recoge la Dirección General de Aduanas (DGA), en las cuales se refleja que, contrario a los vehículos híbridos, los automóviles eléctricos sufrieron una caída de un 34 % en 2025, en comparación con el año anterior.

Las importaciones de unidades eléctricas totalizaron 8.9 millones de dólares el año pasado, un monto que representa una reducción de 4.6 millones de dólares en relación a 2024, cuando la cifra sumó los 13.4 millones de dólares, según los datos de la DGA.

Sin embargo, durante el 2025 la cantidad de vehículos que ingresaron al mercado dominicano registró una baja de 3,673, al compararse con el 2024, al pasar de 134,926 unidades a 131,253 en ese lapso.

Facilidades

El presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo), Edwin Martínez, explicó que el aumento en el ingreso al mercado local que registraron los automóviles híbridos el año pasado obedeció a las facilidades que tienen los importadores.

"Cualquier importador tradicional, de marca conocida, te trae un híbrido. Entonces ese híbrido entra en la Ley de Incentivo (a la importación de vehículos de energía no convencional). Entonces era una compra más fácil para el mercado", declaró Martínez.

Aunque las unidades que funcionan con algún combustible fósil y electricidad se benefician de los incentivos que otorga la legislación, el titular de Asomoedo señaló que esos automóviles no forman parte del modelo de negocios del gremio.

"Como asociación no estamos a favor de los híbridos. Es un vehículo de transición hacia la movilidad eléctrica, pero el concepto se ha distorsionado", criticó.

No obstante, reconoció que en el crecimiento de las importaciones de unidades que tienen una operación dual: gasolina y electricidad, puede estar incidiendo su costo de operación y la potencia del vehículo.

"El consumidor del híbrido obtiene dos cosas principales aparte del descuento en la ley: entienden que es más económico operarlo, viéndolo desde el punto de vista de gasolina, es decir, da más autonomía y, es más potente", precisó el ejecutivo de Asomoedo.

Reveló que los híbridos que son enchufables, que tienen un motor eléctrico y que recargan las baterías con el motor de gasolina, son potentes, debido a que el motor eléctrico genera mucho torque.

Caída en el valor

Entre enero y diciembre de 2025, el país importó vehículos nuevos y usados por 1,944.3 millones de dólares, un monto que representó una caída de un 3.7 % con relación a los 2,018.1 millones de dólares que registró en igual período del año anterior, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Aduanas.

Del citado monto, el monto de las unidades nuevas ascendió a 1,125.5 millones de dólares, mostrando una variación de un -6.5 %, mientras que el de vehículos usados fue de 818.8 millones de dólares, equivalente a una ligera caída de un 0.53 %.