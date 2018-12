$!“Crecí en esta industria”, dice Evita “Evie” Garces, jefa de mantenimiento de American Airlines

1- ¿Cómo te sientes acerca de este logro? Y, ¿sientes que esto está rompiendo los estereotipos de género?



Me siento honrada de estar en esta posición. Siento que el conocimiento y las habilidades que he adquirido durante mi carrera, junto con el trabajo duro me han traído aquí y me han dado la confianza de que puedo hacer el trabajo. Entiendo lo importante que es esta posición de asegurar la seguridad de las aeronaves para la aerolínea, y trabajo junto a mi equipo para garantizarlo.



En términos de romper con los estereotipos de género, crecí en esta industria y realmente no pensé mucho en el hecho de que yo era una de las pocas mujeres en el campo. Y mis contrapartes no me trataron de manera diferente. De hecho, al principio de mi carrera, mi gerente en el Aeropuerto La Guardia en Nueva York tenía tanta fe y confianza en mi capacidad para liderar, que me alentó a solicitar el puesto de Director Gerente de Mantenimiento de Línea, en el cual me convertí, cuando sólo estaba en concluyendo mis 20´s (refiriendo a la edad). Me convertí en Director Gerente mucho más joven de lo que había imaginado, pero no pensé en ser una mujer en el puesto. En esa posición y en otras que he tenido en American, siempre he hecho lo que tenía que hacer para defender la integridad de nuestros aviones, independientemente de mi género. Pero sí demuestra que no importa tu género, puedes lograr cualquier cosa.



2- ¿Cómo crees que llegaste a dónde estás? ¿Cuál crees que fue la clave de tu éxito en American?



Creo que la clave de mi éxito ha sido el trabajo arduo, tratar a las personas de manera correcta y ser justos, incluso cuando ser justo no fue fácil. También me aseguro de mantenerme abierta a varias soluciones para poder resolver cualquier problema al que nos podamos enfrentar con una aeronave. Si bien los miembros del equipo deberían poder mirar a la administración para brindar soluciones a los problemas de las aeronaves, la administración también debería estar dispuesta a escuchar a su equipo, que puede tener opiniones diferentes sobre los procesos de resolución de problemas, y trabajar juntos para resolver esos problemas.

3- ¿Cuál crees que es tu mayor desafío en tu nuevo rol?



Reunir a todos los diferentes equipos de Operaciones Técnicas para lograr un objetivo común. Cada persona tiene su propia forma de realizar tareas y resolver problemas, por lo que poner a todos en la misma página a veces puede ser un desafío.



4- Cuéntanos sobre ti. ¿Cómo empezaste a trabajar en American?



Comencé mi carrera en el mantenimiento de aeronaves desde que me gradué de Aviation High School en Nueva York. Más tarde obtuve mi licencia de Airframe y Powerplant (A&P) para convertirme en técnico de mantenimiento de aviación. Continué trabajando en la empresa, ocupando diversos cargos, entre ellos el de Gerente de Mantenimiento de Aeronaves y el Director Gerente de Mantenimiento de Líneas. Antes de mi puesto actual, me desempeñé como Director Gerente de Planificación de Mantenimiento. Ahora, como Director Gerente de Control de Operaciones de Mantenimiento y Director de Mantenimiento, soy el enlace principal de mantenimiento entre la Administración de Aviación de los Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA), superviso las operaciones técnicas diarias de la empresa y gestiono las operaciones de las aeronaves fuera de servicio, entre muchas otras responsabilidades.