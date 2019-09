$!Danilo Medina dice que logró que el capital se desarrollara en el campo

El presidente Danilo Medina explicó que antes de llegar al Gobierno "no había financiamiento para el campo en la República Dominicana. También sabía que en la zona rural la gente no estaba bancarizada. No había actividad bancaria en los campesinos de la RD, porque tenían producción de subsistencia también, que no garantizaba el financiamiento, y en otros casos no tenían títulos definitivos".

"Yo quería que el capital se desarrollara en el campo y por eso, en mi primer proyecto de presupuesto incluí partidas para capitalizar al Feda, al Instituto Agrario Dominicano (IAD) y al Banco Agrícola de la Rep. Dominicana", dijo Medina tras agotar un turno durante la celebración del 47 aniversario de la creación del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA)..

Recordó que antes de llegar al Gobierno, el Bagrícola solo tenía capacidad para financiar 14% de la demanda el crédito del campo dominicano. La banca formal no financiaba al campo, por el establecimiento de las llamadas normas prudenciales, que castigan la cartera mal hecha.

Reveló que en la República Dominicana la gente tiene tierra, pero no tenía propiedad “y fue entonces cuando se hicieron grandes esfuerzos en Reforma Agraria, pero no entregaron títulos de propiedad. A mi llegada al poder, todo lo que se había entregado eran 14 mil títulos de propiedad, y por tanto, los campesinos no tenían capacidad para acceder a la banca formal a buscar financiamiento".

Manifestó que fue cuando decidió adoptar un paquete de políticas agropecuarias “que hoy estamos aplicando y que yo mismo personal he ido a los campos de República Dominicana, no a decirle lo que quiere hacer, sino a preguntarle qué es lo que ustedes quieren hacer y en qué yo les puedo ayudar. Y ese ha sido el éxito de las Visitas Sorpresa y es el éxito del FEDA".

"Se hablaba de que el crédito agropecuario estaba en el quinto lugar, y cuando un banquero prestaba, hacía un crédito mal hecho, el banquero tenía que hacer acopios de recursos para garantizar la totalidad de ese crédito”, dijo.

¿Qué sucedía entonces?

Indicó que son los productores del campo los que han dicho qué quieren y puso como ejemplo el empuje que han tenido las cooperativas de cerdos de Villa Altagracia “que ellos tienen, hay que verla. Eso es una empresa capitalista. Hay que verla. O la que está en Cumayasa de La Romana, o la que está en Bonao, en Piedra Blanca, son empresas capitalistas. Ellos tienen que tener contadores y todo, porque la asociatividad me ha ayudado a vencer el problema de la bancarización".

Medina habló desde la Sede de la Planta Procesadora de Lácteos y Frutas de la Asociación de Ganaderos de Monte Plata (AGAMPTA)