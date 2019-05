$!Danilo Medina: “estamos viviendo el modelo de política económica ideal”

El presidente de la República, Danilo Medina, dijo ayer que en estos momentos, el país vive el modelo económico ideal.

“En estos momentos estamos viviendo el modelo de política económica ideal, el modelo idílico: altos niveles de crecimiento de la economía y baja inflación, es difícil conseguir esa combinación en cualquier economía del mundo”, sostuvo.

“Hay países que crecen, pero al mismo tiempo crecen los precios, o hay países que tienen los precios bajos, pero no crece la economía. Lo difícil es combinar crecimiento de la economía, con bajo nivel de inflación y la República Dominicana prácticamente tiene una línea horizontal en lo que son los precios a los consumidores. Y eso se debe a que el campo está produciendo cada vez más”, acentuó el mandatario.

Medina habló en esos términos al participar en el acto donde miembros de la Asociación de Ganaderos de Nisibón (Agani) le entregaron un reconocimiento por su constante apoyo a ese importante sector de la economía nacional: agropecuaria.

Al agradecer la distinción otorgada por los ganaderos, Danilo Medina manifestó que es el Estado dominicano el que debe reconocer a los productores agropecuarios por el gran aporte que están haciendo a la economía dominicana.

El año pasado, República Dominicana superó, por primera vez, los 30 mil millones por concepto de exportaciones.

“Yo me comprometí en prestar mil millones de dólares al sector agropecuario en 4 años, 250 millones de dólares cada año. Y en dos años, aproximadamente, le he entregado esa cantidad. Debí prestarle 42 mil millones de pesos dominicanos al sector agropecuario y, en lo que llevamos, vamos por 117 millones solo a través del Bagrícola. Ahí no está contado Banreservas, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario ni la propia Presidencia de la República Dominicana”, indicó el mandatario.

Manifestó que ha superado con creces el compromiso que hizo a los productores agropecuarios en términos de acceso al crédito.

“Me comprometí a bajar la tasa de interés a 12% y eso lo hice ya en el segundo año y hoy estamos al 8%”.