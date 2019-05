El debate sobre el aumento salarial podría reanudarse en los próximos días si las partes involucradas logran ponerse de acuerdo en cuanto a los puntos que los tienen divididos.

“Hoy nos reuniremos con las centrales sindicales y con los empleadores también, para recoger sus impresiones. Luego de este encuentro se sabrá para cuándo convocaremos al Comité Nacional de Salarios”, expuso a Diario Libre el director general del Comité Nacional de Salarios (CNS), Félix Hidalgo.

El funcionario dijo que el Ministerio de Trabajo elaboró una propuesta y se la entregó a ambos sectores para que la ponderen.

“Nosotros hemos trabajado una propuesta que depositamos a ambos sectores porque se toman en cuenta las posiciones de cada una de las partes y se trata de llegar a un consenso. Esa propuesta he de suponerse que tiene puntos positivos tanto para los trabajadores como para los empleadores, pero también hay puntos que ellos rechazan”, expuso.

Indicó que le parece que la discusión de los empleadores y las centrales sindicales es más por posiciones que por intereses porque a veces se cierran para no discutir. “En el caso de los trabajadores, el tema de la reclasificación. Y también se cierran los empleadores en no discutir un aumento que no implique la reclasificación. Es una situación un poco compleja”, dijo.

“Lo que hemos hecho es enviar esa propuesta a ambos sectores y retroalimentarnos de ellos y cómo podemos llegar a un acuerdo y luego ver esta tarde qué tanto han asimilado la propuesta para luego convocar a las partes lo antes posible”, detalló.

Ante el retraso de más de 15 días para aprobar un incremento salarial, el director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios, Félix Hidalgo, dijo que nunca ese organismo ha aprobado un aumento con carácter retroactivo porque siempre han preferido agotar los procesos.

“Nunca, nunca el Comité ha aprobado un aumento con carácter retroactivo. Nosotros lo que sí preferimos es agotar nuestro tiempo para que la decisión que vayamos a tomar sea con la participación de ambas partes”, aseguró el funcionario.