“El principal obstáculo del sector

La falta de planificación es el principal obstáculo que tiene el sector eléctrico dominicano para garantizar un servicio sostenible a la población.

El presidente y vicepresidente ejecutivo de la Asociación de la Industria Eléctrica de República Dominicana (ADIE), Roberto Herrera y Manuel Cabral, respectivamente, explican que anualmente se comienza la planificación con las distribuidoras sometiendo cuál va a ser la demanda proyectada del próximo año y en base a esa demanda proyectada comienzan hacer los diferentes segmentos de generación.

“Dice cuándo va a generar para llegar abastecer la totalidad de la demanda que las distribuidoras indican, ahí se planifican los mantenimientos mayores de cada una de las generadoras porque cada año las generadoras tienen que salir; también se trata el tema de transmisión, esto es acorto plazo; qué línea de transmisión se puede completar o hay que darle un mantenimiento para que todo el sistema opere coordinado”, expuso Manuel Cabral.

Apunta que lamentablemente esa planificación no se da de una manera apropiada porque, por ejemplo: las distribuidoras no estiman o no proyectan la demanda adecuadamente. Agrega que cuando eso sucede causa situaciones como las que se está viviendo ahora en la República Dominicana y agregó que no se tomaron elementos en cuentas como la ola de calor que se está viviendo o la sequía que se está atravesando.

“El verano pasado todo el mundo sabía que en el 2019 iba a ser un año de pocas lluvias. ¿Qué impacta eso?: hay más calor y todas las unidades tienen que funcionar más y se consume más electricidad; entonces, baja producción hidroeléctrica (por la sequía)”, expuso.

Detalla que normalmente las hidroeléctricas andan por el 12% o 13% en un año de muchas lluvias, pero que este año ronda el 7 % de generación hidroeléctrica. “Eso tiene un impacto, porque es un pedazo menos que va a generar. Entonces, debes tener en cuenta qué tienes para cubrir eso. “Ese es el obstáculo mayor”, la planificación.

Sobre el tema, Roberto Herrera, presidente de la ADIE, indicó que lo señalado por Cabral va de la mano de que la energía más cara es la que no se tiene. Dijo que hay que reconocer que, si se está comprando con hidroeléctricas y por razones ajenas y situaciones adversas como la sequía no tienen esa generación eléctrica, las distribuidoras deben tener plantas disponibles que generen la demanda.

Herrera dijo que como se decidió no hacer licitación para contratar toda la energía que existe en el mercado, desafortunadamente los generadores que hoy día no tienen contratos, no están obligados a operar. “Para operar se necesitan que se les de la señal correcta, ya sea un contrato a corto plazo o un acuerdo que te permita cubrir estos costos para que puedan operar. Es la forma con la que funciona el mercado. Cuando se critican los contratos, nos olvidamos que un contrato es tu garantía. La gente habla del contrato, pero el contrato tiene condiciones y tiene penalidades”.

Ambos ejecutivos de la Asociación de la Industria Eléctrica de República Dominicana (ADIE) participaron en el Dialogo Libre, del Grupo Diario Libre, donde indicaron que en el país el problema no es de generación, sino de planificación. Aseguraron que en el país hay energía disponible, pero que las distribuidoras no la están comprando.