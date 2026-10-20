Ministerio de Trabajo prepara protocolo contra productos elaborados con trabajo forzoso

De izquierda a derecha: - Juan Ramón Ventura, asesor legal del Ministerio de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo, y Nikaury de la Cruz, coordinadora de Operativos de Inspección. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó este martes que la institución continúa trabajando, "sin hacer mucho ruido", en la elaboración del protocolo de actuación para la aplicación del decreto 502-26, que establece medidas para impedir la entrada al país de productos vinculados al trabajo forzoso.

Acuerdo con la OIT

El decreto fue emitido luego de que Estados Unidos impusiera un arancel del 12.5 % al país, alegando que la República Dominicana carecía de mecanismos para impedir la entrada de mercancías vinculadas al trabajo forzoso en alguna parte de la cadena de suministro.

Durante una rueda de prensa, el funcionario anunció que el Gobierno logró un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su oficina regional, para recibir asistencia técnica de expertos internacionales en la implementación de estas medidas.

Explicó que especialistas de varios países vendrán a la República Dominicana para capacitar a inspectores del Ministerio de Trabajo y funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a este tema.

"Ya tenemos un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, a través de su oficina regional, y expertos de varios países van a venir a preparar, a capacitar a nuestros inspectores, nuestros funcionarios y a funcionarios de Aduanas, de Industria y Comercio, de la Procuraduría General de la República", expresó.

Olivares explicó que el principal desafío para la aplicación del decreto está relacionado con la identificación de mercancías que pudieran haber sido elaboradas mediante trabajo forzoso en otros países y posteriormente incorporadas a las cadenas internacionales de suministro.

En ese sentido, sostuvo que se trata de un tema novedoso para la República Dominicana y otros países de América Latina, por lo que considera necesaria la asistencia de especialistas internacionales.

Niega presencia generalizada de trabajo forzoso en el país

El ministro aseguró que el trabajo forzoso no constituye una práctica generalizada en territorio dominicano y señaló que los operativos realizados por la institución en los sectores azucarero y agrícola respaldan esa afirmación.

Según explicó, las medidas contempladas en el decreto responden principalmente a la necesidad de identificar productos importados que pudieran estar relacionados con prácticas de trabajo forzoso en sus países de origen.

"Se trata del proceso que implica la importación de productos que, en cualquier país de origen, pudo haber tenido el efecto del trabajo forzoso, pero no aquí en la República Dominicana" Eddy Olivares Ministro de Trabajo “

Olivares indicó que las capacitaciones se están coordinando como parte de la respuesta del Gobierno a las decisiones comerciales adoptadas por Estados Unidos y en cumplimiento del decreto emitido por el presidente Luis Abinader.

Aplicación del decreto 502-26

El decreto 502-26 fue emitido por el presidente Abinader luego de que Estados Unidos impusiera al país, en julio de este 2026, un arancel del 12.5 %, alegando que la República Dominicana carecía de mecanismos para impedir la entrada de mercancías vinculadas al trabajo forzoso.

La disposición presidencial establece la creación de un protocolo de actuación para identificar e impedir la importación de estos productos.

Aunque el artículo 6 del decreto atribuye a la Dirección General de Aduanas la responsabilidad de tramitar los procedimientos correspondientes, el pasado 10 de septiembre su director informó que la institución todavía esperaba el protocolo que debía elaborar el Ministerio de Trabajo.

Olivares no precisó cuándo estará concluido el documento ni la fecha en que comenzará su aplicación. Sin embargo, aseguró que las coordinaciones con la OIT ya están en marcha para preparar al personal de las instituciones involucradas.