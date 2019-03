$!Empresarios llevan al Comité de Salarios reclasificación de empresas

El sector empresarial retomó el tema de que se ejecute la reclasificación de las empresas del país como un punto decisivo que permita la discusión del aumento salarial. El presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz manifestó “que lo único que hemos solicitado es que se inicie la reclasificación y vemos con muy buenos ojos y muy positivo el planteamiento que hizo el sector gubernamental en el cual va a establecer comisiones para reunirse para ir viendo esos temas cuando nos juntemos otra vez en el mes de abril".

“Lo único que se está pidiendo aquí es que se respete la escala salarial y en ningún momento el sector (empresarial) ha solicitado que se reduzcan los sueldos, sino que se haga una reclasificación y que se reajusten cuando llegue su momento”, enfatizó De la Cruz.

Dijo que tenemos una ley vieja y una nueva y no hemos implementado la nueva, por lo que entiende que se debe de partir de ahí para poder establecer los salarios. “Ellos no pueden decir que este no es un tema del comité... el comité lo ha asumido como propio”, sostuvo.

“Los empresarios insisten en el tema de la reclasificación salarial, alegando que existe una ley y los trabajadores seguimos planteado que el aumento del 30% tiene que ser ahora y le hemos pedido a los empresarios que reflexionen que el país está convulsionando en términos laborales”, fueron las palabras del representante del sector trabajador, Jacobo Ramos, tras la reunión que sostuvo hoy el Comité Nacional de Salarios (CNS), integrado por representantes de los empleados, de los empresarios y del gobierno, para analizar y buscar consenso sobre el particular.

Tras la reunión que finalizó sin un acuerdo para lograr las reivindicaciones del sector privado no sectorizado y que se pospuso para el próximo 25 de abril, el sector trabajador advirtió que, si no hay una reflexión, en este país habrá movilizaciones, por el salario y por la cesantía y por todo lo que afecta a esta clase.

“Queremos aprovechar este escenario para pedirles a los empleadores del país que dejen estar inventando y pidieron que el tema de la reclasificación de empresas tiene que ir a una mesa técnica y en esta coyuntura los trabajadores y trabajadoras del país no pueden esperar más.

Indicó que no se puede olvidar que existe un 90 % de empresas que son pequeñas y medianas.