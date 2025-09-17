Celso Marranzini ve "oportunidad de oro" en interpelación que buscan diputados a su figura

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, calificó este miércoles como una "oportunidad de oro" el proceso de interpelación a sus funciones que buscan realizar los diputados.

"Los diputados tienen toda la razón para oír lo que yo pienso que es la causa de muchos de los problemas de la crisis del sector eléctrico", sentenció Marranzini al ser consultado sobre su opinión de la iniciativa de un grupo de legisladoras.

El titular del CUED dijo que aplaude la iniciativa, depositada el pasado 2 de septiembre por los diputados Ramón Antonio Raposo Rodríguez, Félix Michell Rodríguez Morel, Jorge Leonardo Tavárez Valdez, José Alberto Jiménez Santos, José David Báez Reinoso, Mélido Mercedes Castillo, Rafael Antonio Pérez Gómez, Rafael Augusto Castillo Casado y Rafaela González González.

La Cámara de Diputados remitió el martes a una comisión especial, conformada en esa misma sesión, el proyecto de resolución mediante el cual se solicita la interpelación de Marranzini.

El proyecto busca que el funcionario comparezca ante el hemiciclo para responder preguntas relacionadas con su gestión al frente del CUED, entidad que supervisa las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad públicas.

Sin detalles

Al tratarse de una comisión especial, creada para el estudio del proyecto, hasta el momento se desconocen los detalles sobre las próximas reuniones.

La Comisión Especial que analizará la propuesta está integrada por los diputados Ramón Bueno (presidente), Miguel Espinal (vicepresidente), Braulio Espinal, José David Báez, Fiordaliza Estévez, Óscar Morel, Julio César López, Deisy Díaz Salcedo, Fausto Domínguez, Carlos Sánchez, Kimberly Taveras, Nelson Marmolejos, Soraya Suárez, Ángel Rijo y Estamy Colón.