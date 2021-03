“Estamos produciendo muchos más pollos que antes de la pandemia”

“Los dominicanos los están comiendo, y no hay casi turismo. O sea, el turismo anda, prácticamente, en un 25 % o 30 %. Esto se explica, porque la gente se está concentrando más en los alimentos, está comiendo más”, argumentó el presidente de la ADA.

Precios de materias primas

“Hemos tenido aumentos en todos los elementos de producción avícola. Ese aumento, lo vemos, evidentemente, como coyuntural. Hay aumentos que no se entienden, ha ocurrido una inflación que se comprueba que ocurre en todos los sectores de abastecimiento. Estamos hablando de Brasil, Argentina y los Estados Unidos, que son la matriz de proveeduría de la materia prima que nosotros utilizamos”, explicó.

Asegura que este comportamiento no se había visto en los últimos 12 años, y que el maíz, la harina de soya y el aceite crudo de soya registran aumentos en los mercados internacionales, a los que hay que sumar los aumentos de los fletes.

“Hay granjeros que crían 20,000 pollos, y tienen que comprar el pollito bebé, deben comprar el alimento terminado, no tienen la automatización en sus granjas y no tiene la ventilación. Posiblemente, a ellos le salga un poco más caro”, indicó.

Inversión

Juan Lucas Alba informó que los miembros de la ADA están haciendo las inversiones necesarias para poder ser eficientes todo el año.

“Ahora viene el verano, y cuando viene el calor nos afecta si no tenemos las granjas completamente automatizadas, si no las tenemos con ventilación, con túneles, si no tenemos electricidad permanente. O sea, un desafío constante en la producción”, refirió el ejecutivo.

El empresario avícola y vocal de la ADA, Miguel Lajara, reveló que, a pesar de la pandemia, el sector avícola dominicano ha invertido más de 300 millones de dólares en los últimos dos años para modernizarse más.