$!Fernández: Superintendencia no cumplía rol de fiscalización en pasada gestión

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., reconoció este martes que la pasada administración de esa institución no perseguía las actividades sospechosas que se generaban en el sistema financiero, principalmente con dinero proveniente de actividades corruptas.

Fernández precisó que una parte de los ilícitos que se han destapado recientemente, a raíz de los casos de corrupción que persigue el Ministerio Público y en los que se involucran a entidades financieras, no pertenecen a su administración, sino que vienen del pasado.

“Pero vaya usted a ver por qué no se hacía en el pasado, por qué no se perseguía o por qué la Superintendencia de Bancos no se involucraba como debió haberlo hecho, pero no solo la Superintendencia, sino también la Unidad de Análisis Financiero”, criticó.

Afirmó que, en la actualidad, el sistema de fiscalización sobre las entidades bancarias “está funcionando”. “¿Y por qué? Porque la Procuraduría está haciendo su trabajo y nosotros el nuestro”, dijo.