$!Acusación antimonopolio contra Apple da esperanzas a desarrolladores de aplicaciones

Pero hay muchísimas herramientas, sin llegar a la disolución de compañías, para impedir que los líderes del sector de la tecnología bloqueen injustamente a los competidores emergentes. La acusación de Spotify señala una. Restringir la “vinculación” ilegal de servicios — utilizar una posición dominante en un mercado para ocupar injustamente otro — se ha utilizado antes para frenar el poder de las compañías tecnológicas, en particular en el caso de Microsoft.

Los reguladores deberán hacer un amplio uso de sus poderes para ser eficaces. La impugnación de los reguladores federales alemanes contra Facebook es un ejemplo de ello, pues limita la capacidad de la compañía para utilizar los datos recopilados por uno de sus servicios para apoyar a otros.

Junto con más reguladores activistas, los tribunales también tendrán que contribuir. Un caso actualmente ante la Corte Suprema de EEUU resalta está cuestión: el derecho de los consumidores a impugnar la tarifa del 30 por ciento que Apple aplica en su App Store.

La amenaza de una disolución — si no el acto en sí mismo — también puede ser un arma poderosa. Tanto a IBM como a Microsoft se les amenazó con esa sanción máxima. Se conservaron intactos, pero su cautela con respecto a exagerar su posición puede haber sido uno de los factores que permitió que nuevos competidores crecieran en su sombra.

Por ese motivo, Spotify, junto con todos los demás desarrolladores de aplicaciones que dependen de la tienda de aplicaciones para teléfonos inteligentes de Apple, debe estar deseando que políticos como la senadora Warren sigan lanzando ataques retóricos.



©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.