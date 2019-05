$!Anuncio de Cristina Fernández sacude elecciones argentinas

“Soy el mismo Alberto Fernández que elogiaban cuando yo cuestionaba a Cristina y que ahora que me acerco a Cristina me han convertido en un demonio para ellos. Pero no es mi problema. Es un problema de ellos que deben resolver con un psicólogo”, dijo el Sr. Fernández al periódico local Página 12 el sábado.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​