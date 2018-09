Bruselas aprueba venta Shazam a Apple

Bruselas ha aprobado la venta de la aplicación de reconocimiento de música Shazam a Apple, sin condiciones, luego de una investigación profunda.

“La información es clave en la economía digital. Por eso tenemos que revisar cuidadosamente las transacciones que llevan a una adquisición de mucha información, incluyendo aquella potencialmente sensible en términos comerciales, para asegurar que esto no restrinja la competencia. Tras analizar la información de usuarios y música de Shazam, determinamos que la adquisición por parte de Apple, no reduciría la competencia en el mercado del streaming de música”.

Shazam es una de las aplicaciones más populares del mundo: ha sido descargada más de mil millones de veces y es abierta más de 20 millones de veces diario.

La aplicación identifica servicios de streaming que incluyen a Spotify, Apple Music, Deezer y Google Play Music. Como tal, la compañía tiene una cantidad masiva de los hábitos de escuchar música de la gente.

Los funcionarios antimonopolio temían que Apple podía usar la información para perseguir los consumidores de sus rivales y “motivarlos a que se cambien a Apple Music” o afectar a los competidores descontinuando las referencias que Shazam hace a otros servicios, como Spotify.

Bruselas concluyó que la información de Shazam no es exclusiva; que la aplicación tenía importancia limitada como punto de entrada a los servicios de streaming de música; y que la información de la compañía no aumentaría materialmente la capacidad de perfilar clientes o motivarlos a que cambien su servicio de streaming de música.

Apple Music tiene más de 40 millones de usuarios activos, cerca de la mitad de los suscriptores de su principal competidor Spotify, que superó los 71 millones pagos a finales del 2017.

Bruselas abrió una investigación inicial en febrero luego de que siete países miembros le pidieron a la Comisión de Competencia Europea que investigara preocupaciones de que la naturaleza del negocio afectaría la competencia.