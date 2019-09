$!Cada vez más inversionistas abandonan acciones de combustibles fósiles

La cifra destacada de US$11 billones representa los activos totales de los inversionistas que se comprometen a desinvertir, no el dinero que se ha desinvertido específicamente de las compañías de combustibles fósiles. Por ejemplo, el fondo soberano de US$1 billón de Noruega está completamente incluido en ese total, no sólo los US$7.5 mil millones que acordaron desinvertir de las compañías de petróleo y gas a principios de este año, dijo Yossi Cadan, director de campaña de finanzas globales de 350.org. Para complicar aún más las cosas, 350.org no puede rastrear los egresos actualizados, pues la desinversión puede ser un proceso prolongado que a menudo lleva años completar.

