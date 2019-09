$!Grandes fusiones corporativas afectan negativamente al personal

“The Value Killers” (Los destructores del valor), un nuevo y breve manual de Nuno Fernandes, de la Escuela de Negocios IESE, les aconseja a las juntas no depender de las evaluaciones de los bancos; evitar acuerdos “estratégicos”; presentar el mismo equipo para el “antes” y el “después” de una transacción; adoptar la imparcialidad de un inversionista financiero; y “moverse rápidamente y comunicarse transparentemente”. Sin embargo, la inseguridad del personal, me dijo el Prof. Fernandes, sigue siendo un obstáculo importante para un acuerdo exitoso.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​