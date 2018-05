Habrá votaciones para remover a Rajoy

Una votación para sacar del cargo al primer ministro español Mariano Rajoy tendrá lugar el Viernes, de acuerdo al periódico El País, con el future del gobierno español en juego.

La política española fue afectada la semana pasada luego de una sentencia en una caso de corrupción, involucrando miembros del partido de gobierno, el Partido Popular (PP).

Esto provocó que se llamara a una votación de no confianza por parte de los Socialistas. El País y otros medios españoles dijeron que el debate comenzará el jueves y las votaciones el viernes, lo cual es más pronto de lo esperado por los analistas. El parlamento español no respondió una petición de comentarios.

No está claro si la moción será exitosa. El partido liberal Ciudadanos ha dicho que no apoyaría la moción socialista. Para pasar, necesitará el apoyo del izquierdista partido Podemos y una serie de partidos regionales con intereses conflictivos.

Decenas de personas con vínculos al centro derecha PP, incluyendo ex tesorero, fueron condenados la semana pasada por una serie de crímenes relacionados al uso de un fondo illegal que ayudó a financiar las campañas del partido entre 1999 y 2005.

El PP tuvo que pagar más de €245,000, la cantidad que recibieron en el esquema. El juez dijo que el testimonio de Rajoy y otros funcionarios del partido, que dijeron que no sabía nada, no era “creíble”. Rajoy, quien no ha sido acusado de nada, ha negado conocimiento del fondo.

Sánchez dijo la semana pasada que la censura para remover el gobierno luego del veredicto de la corte “recuperaría la dignidad de nuestra democracia”. Agregó que la sentencia del juicio había “degradado nuevamente la imagen y reputación de España ante la Unión Europea y el mundo”.

Pero hay pocos acuerdos entre los principales partidos sobre cómo es la major forma de sacar a Rajoy, los Ciudadanos quieren nuevas elecciones inmediatas y Sánchez quiere tomar el poder por un período antes de convocar nuevas elecciones.