Trump pide cese reportes trimestrales de ingresos

La respuesta del presidente Recep Tayyip Erdogan a la decisión del Banco Central de Turquía de aumentar los costos de endeudamiento de la lira nos dirá mucho sobre las perspectivas de la economía turca y, de hecho, sobre el propio Sr. Erdogan.

La crisis económica de Turquía, como todas las crisis de ese tipo, tiene múltiples causas. Un programa excesivamente ambicioso de gasto en infraestructura que impulsó un auge insostenible está llegando a un final predecible. Los aranceles estadounidenses son un golpe para las exportaciones del país. El aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal dificulta más el financiamiento del déficit en cuenta corriente y el refinanciamiento de las deudas de próximo vencimiento de Turquía.

Pero el factor clave que precipitó la crisis fue seguramente la serie de críticas del banco central por parte del Sr. Erdogan. No importa si él realmente piensa que los aumentos en las tasas de interés causan la inflación, como él ha declarado. El presidente ha afianzado su carrera política con una economía turca en rápido crecimiento. Él está claramente preparándose para culpar al banco central, conforme se ralentiza ese crecimiento.

Al denominar a las tasas de interés como “la madre y el padre de todo mal” y describirse a sí mismo como “un enemigo de las tasas de interés”, el Sr. Erdogan ha intentado atemorizar a las autoridades monetarias. En uno de los primeros decretos de su nueva presidencia ejecutiva afirmó su derecho exclusivo de contratar al director del banco central. Debemos suponer que también tiene el derecho de despedirlo. Para evitar la ira del presidente, el banco central turco ha evitado abiertamente subir las tasas de interés. En cambio, la semana pasada suspendió su subasta de recompra, lo que obligó a los prestamistas a obtener préstamos a tasas de interés a un día, las cuales son más elevadas. Por supuesto, este aumento sigiloso en los costos de endeudamiento de la lira, de apenas 150 puntos básicos, no será suficiente para estabilizar la lira. El banco central tendrá que elevar su tasa principal considerablemente y reafirmar su independencia.

La pregunta es cómo responderá el Sr. Erdogan. Podría enviar una señal tranquilizadora sobre la fortaleza de las instituciones turcas. Podría usar los fondos qataríes recién obtenidos para recapitalizar los bancos. Incluso podría recalibrar sus planes fiscales en direcciones más realistas. O podría arremeter contra el banco central, que ha sido su tendencia en el pasado. En ese caso, la confianza en la lira, en la economía turca y en el propio presidente desaparecerá para siempre.

Otra pregunta es qué hará Donald Trump frente a estos eventos. Un presidente racional de EEUU vería la crisis de Turquía como una advertencia sobre lo que puede suceder cuando un jefe de Estado interfiere en las decisiones de un banco central independiente. Pero el Sr. Trump bien puede ver la crisis de Turquía como un testimonio del poder de sus aranceles y de su cuenta de Twitter. Y tal vez la apreciación del dólar y el incremento del déficit comercial estadounidense impulsen al presidente a convertir a la Reserva Federal en su siguiente blanco en Twitter.

EEUU no es Turquía. Aunque también tiene déficits y deudas que financiar, su moneda sigue siendo un refugio seguro. No existe un riesgo inminente de un colapso de la moneda y una crisis de financiación.

Pero los mercados financieros podrían reaccionar mal si el Sr. Trump vuelve a criticar a la Fed e intenta interferir en su toma de decisiones. Una repetición de los comentarios que hizo sobre la Fed en julio podría alarmar a los inversores. Esos inversionistas podrían temer que la presión presidencial pudiera obligar al banco central a suavizar su lucha contra la inflación.

Alternativamente, podrían preocuparse de que la Fed podría ejercer su independencia, acelerando los incrementos de las tasas de interés. De cualquier manera, los inversores de bolsa reaccionarían negativamente. Y el Sr. Trump le presta mucha atención al mercado de valores. Una corrección aguda podría enseñarle, si es que puede, a elegir sus palabras con más cuidado.

Hay buenas razones por las cuales países como EEUU y, en los últimos años, Turquía delegan las decisiones de política monetaria a los tecnócratas que han sido nombrados por su experiencia. Ellos pueden tomar la vista larga. Pueden resistir la tentación de manipular las condiciones monetarias para obtener ganancias a corto plazo. Priorizar la estabilidad a largo plazo, como lo ha demostrado la historia, es una medida positiva para el desempeño económico. Y los líderes elegidos son juzgados, con o sin razón, por este desempeño.

Los políticos razonables lo entienden. De ahí nace su apoyo de la independencia del banco central y su respeto por la convención que establece que deben abstenerse de tratar de influir en las decisiones del banco central. Lamentablemente, no todos los políticos son razonables. No todos tienen la paciencia de esperar ganancias a largo plazo. No todos se conforman cuando los representantes de dichas instituciones no se someten a sus deseos. Y no todos son respetuosos de las instituciones y convenciones que han heredado, ya sea la independencia del banco central o, más ampliamente, la división de poderes.

La pregunta es si les prestarán atención a los mercados. El Sr. Erdogan ahora tendrá que dar su respuesta. Con el tiempo, el Sr. Trump también tendrá que hacerlo.