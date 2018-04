Nuevos ‘movimientos hashtag’ requieren un nuevo tipo de líder

Por Andrew Hill

#MeToo y #NeverAgain son movimientos espontáneos y difíciles de categorizar, pero tienen una ventaja

Emma González les ha planteado más retos a los líderes, y más públicamente, durante su corta carrera como activista que muchos activistas durante su vida entera. Siendo una sobreviviente del tiroteo masivo de febrero en una escuela en Parkland, Florida, la adolescente se convirtió en noticia por su emotivo discurso durante la reciente "Marcha por nuestras vidas" en Washington.

Pero su repentina fama también plantea una interesante pregunta: en la actualidad, cuando los extraterrestres dicen "Llévame ante tu líder", ¿a dónde debiéramos mandarlos?

La campaña #NeverAgain (nunca más) en pro de un control de armas más estricto, de la cual la Srta. González es parte, nace de la misma combinación de indignación e hiperconexión que las protestas de #BlackLivesMatter (las vidas negras importan) en contra de la violencia hacia personas de raza negra y la campaña de #MeToo (yo también) en contra del acoso sexual. Autorganizados, espontáneos y de rápido crecimiento, estos grupos son difíciles de categorizar; o al menos difíciles de colocar en las categorías existentes. A menudo se les describe como "sin líder". Pero tienen una energía y flexibilidad que les proporciona una ventaja sobre las instituciones establecidas de más lento movimiento.

La confusión es comprensible. Ya existía una organización llamada Never Again, por ejemplo. Se fundó en 2016 y lucha en pro de los derechos humanos y en contra del genocidio. Su sitio web apoya prominentemente el control de armas y el movimiento estudiantil de Florida. Pero también contiene una advertencia que indica que "no estamos afiliados a su organización".

Una campaña llamada "Me Too" también existía antes del año pasado. Tarana Burke la lanzó en 2006 en MySpace (una reliquia arqueológica de las primeras redes sociales) con objetivos similares. El hashtag cobró nueva vida el año pasado después de que la actriz Alyssa Milano tuiteara al respecto, posteriormente enlazándose con la campaña de la Sra. Burke.

¿Quién "lidera" a los movimientos #MeToo o #NeverAgain? Puede que ni siquiera sea una pregunta relevante. En el libro "New Power" (Nuevo poder), el cual sale a la venta esta semana, Jeremy Heimans y Henry Timms reconocen a la Sra. Burke, pero agregan: "Había una sensación de que el movimiento no tenía dueño y allí radicaba la fuente de su fortaleza".

El Sr. Heimans es un activista australiano, cofundador de Purpose, una organización que ayuda a impulsar las ruedas de los movimientos sociales. El Sr. Timms es británico y director ejecutivo de 92nd Street Y, el venerable centro cultural de Nueva York. Él y sus colegas lanzaron #GivingTuesday (martes para dar), el antídoto benéfico para los derroches de compras posteriores al Día de Acción de Gracias durante el Viernes Negro y el Lunes Cibernético. Ellos sostienen que los movimientos que comienzan con los participantes no es que no tengan líder, sino que están "llenos de líderes".

Esto es relativamente cursi, pero contiene una importante verdad. Los movimientos del "nuevo poder" son informales, colaborativos, abiertos y participativos. Las instituciones del "poder tradicional" son gerenciales, exclusivas, confidenciales y cerradas. Representa la diferencia entre Buurtzorg, una red descentralizada de enfermeras comunitarias en los Países Bajos, y General Electric, la compañía jerárquica y controlada desde el tope de Jack Welch de la década de 1990.

Los autores dicen que "éste no es un caso de 'valores del nuevo poder = buenos', 'valores del poder tradicional = malos'". Más bien, la mayoría de las organizaciones se encuentran en algún lugar dentro del espectro. Los escritores enfatizan la forma en que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) — el enfoque del enojo del movimiento #NeverAgain — utiliza las técnicas del nuevo poder para cultivar activistas comunitarios, apoyándolos con vínculos políticos al poder tradicional y al cabildeo.

Los movimientos del nuevo poder surgen y cambian de forma rápidamente. Los Sres. Heimans y Timms presentaron por vez primera sus ideas en la revista "Harvard Business Review" en 2014. En ese momento, Donald Trump — quien hábilmente utiliza herramientas del nuevo poder, en particular Twitter, para dinamizar a sus seguidores — era un improbable candidato a la presidencia estadounidense. Cuando el libro salió a la imprenta, Parkland no tenía necesidad de una etiqueta y el activismo de la Srta. González se limitaba a su presidencia de la Gay-Straight Alliance en su escuela. Actualmente ella tiene 1.5 millones de seguidores en Twitter, la red a la cual se unió después del tiroteo.

Para aquellos de nosotros que hemos crecido con valores del poder tradicional en instituciones del poder tradicional, el caos es desconcertante. Todavía es probable que algunos movimientos se fragmenten por falta de estructura, tal y como sucedió con Occupy, la protesta global en contra de la desigualdad. Pero el Sr. Heimans me comentó que se siente optimista de que los involucrados generarán cambios.

Otro posible resultado, sin embargo, es que lo peor del viejo poder se reafirme. Algunas de las personas que se han convertido en centro de atención se verán tentadas a imponer su autoridad de la manera tradicional, es decir, a través de jerarquía y de coacción en lugar de influencia y de persuasión.

Una natural obsesión humana con los líderes individuales se sumará a esa tentación. Esto ya es palpable en el caso de #NeverAgain. Los comentaristas han comparado a la Srta. González con Juana de Arco. La revista "Time" la ha colocado a ella y a algunos de sus amigos en la portada, el tipo de publicidad codiciada por hombres fuertes como el Sr. Trump. Pero una paradoja de la tendencia hacia el nuevo poder es que hay que ser un líder seguro de sí mismo para renunciar a las tentaciones del liderazgo.

Si la Srta. González y sus compañeros de clase pueden lograrlo, aún es probable que puedan demostrar que los inflexibles partidarios del poder tradicional son los verdaderos extraterrestres.