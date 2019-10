$!¿Se dirigen las acciones y el dólar estadounidenses a una caída?

En última instancia, si se percibe que las compañías estadounidenses ya no son las más competitivas del mundo, el precio de sus acciones caerá, al igual que el dólar. ¿Acaso estamos ya en ese punto? Aún no. Pero dada la erosión de la base de capacidades en EEUU, su maltrecha infraestructura y la falta de inversión en investigación, me pregunto si pronto llegaremos a ese punto.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​