La FED recorta los tipos por tercera vez en 2024 y aplica una bajada de un cuarto de punto

La Reserva Federal (FED) anunció este miércoles una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos de un cuarto de punto, que constituye su tercer y último descenso del año y el tercero consecutivo desde septiembre.



La tasa de referencia de los tipos se sitúa así en un rango del 4.25 % al 4.5 %, informó el banco central estadounidense en un comunicado, un punto menos que antes de iniciar los recortes.



En línea con los comunicados que suele publicar, la Fed explicó que para considerar ajustes adicionales se "evaluarán cuidadosamente" los datos económicos entrantes y los riesgos futuros.



"El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) busca alcanzar el máximo empleo y una inflación a una tasa del 2 % en el largo plazo. El Comité considera que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados. Las perspectivas económicas son inciertas", señala el comunicado publicado al término de su reunión de dos días.



La mediana de los pronósticos de los gobernadores de la Fed señaló en otro informe que para 2025 se prevén otros dos recortes hasta situarse en el 3.9 % (el equivalente a un rango del 3.75 % al 4 %).



Estas cifras reflejan que la mayoría de sus integrantes creen que habrá descensos a lo largo del próximo año, aunque no significa forzosamente que lo vaya a haber.



El de este miércoles es el último anuncio sobre los tipos de interés del mandato del demócrata Joe Biden. Para el siguiente anuncio, programado para el próximo 29 de enero, ya estará en el poder el republicano Donald Trump.



Tras las once subidas aplicadas desde marzo de 2022 para controlar la inflación, la tasa de referencia de los tipos estuvo desde julio de 2023 en un rango del 5.25 % al 5.5 %, la cifra más alta desde enero de 2001.



El pasado septiembre el banco central decidió iniciar la bajada y empezó fuerte con una de medio punto, que fue seguida por otra de un cuarto de punto en noviembre.



Entre los indicadores que tiene en cuenta para tomar sus decisiones se incluyen la inflación y el empleo.



La tasa de inflación volvió a subir en noviembre, por segundo mes consecutivo, y se elevó una décima hasta el 2.7 %, mientras que la inflación subyacente, que no toma en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar y que es uno de los datos en los que más se fija la Fed, se quedó sin cambios en el 3.3 %.



Por su parte, la tasa de desempleo subió una décima en noviembre con respecto a octubre, hasta el 4.2 %, pero la creación de empleo se recuperó hasta los 227,000 puestos netos, 191,000 más que el mes anterior, después de que se revisara la cifra.

