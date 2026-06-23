Vivir de apariencias, endeudarse y no ahorrar: entre los errores financieros más comunes en RD

Carecer de educación financiera, gastar todo lo que se recibe o no ahorrar e invertir son de los errores financieros más comunes que cometen los dominicanos, según expertos consultados por Diario Libre.

Para el asesor en finanzas personales César Perelló otros fallos radican en no saber planificarse financieramente, carecer de un fondo de emergencia, además de sobreendeudarse gastando "en cosas innecesarias para aparentar" y querer tener un estilo de vida más allá de las posibilidades económicas.

Según la experta en el tema, Ana Brioso, a esto se le añade el mal uso de las tarjetas de crédito, manejarlas sin entender cómo funcionan, utilizarlas como un elemento adicional al salario y no pagarles el corte completo.

"En realidad, ese es el día a día para algunos dominicanos. Una buena parte no podría sobrevivir mucho tiempo si de repente dejan de percibir sus salarios", afirma Perelló, al ser cuestionado sobre qué tan común son estos errores en los ciudadanos.

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Ambos destacaron que otro factor es el no saber invertir efectivamente el dinero o no educarse antes de hacerlo. Además, creer en altas tasas sin ninguna seguridad y entrar en sistemas piramidales que ofrecen grandes beneficios, pero pueden resultar en estafas.

Métodos para superar deudas

Brioso explicó que uno de los ejemplos de las señales del endeudamiento es que muchas personas se atrasan con las cuotas de sus préstamos bancarios y, de forma general, no son responsables con sus deudas.

En ese sentido, recomendó usar tres métodos: el de "bola de nieve", que consiste en organizar las deudas para ir pagándoles lo mínimo e ir reduciéndolas en un orden de menor a mayor.

Otras de las herramientas recomendadas por la experta es el "método de avalancha", donde se paga el mínimo a cada deuda y se destina el dinero sobrante a la que tenga la tasa de interés más alta, con el objetivo de reducirla más rápido y disminuir el costo financiero total.

Recomendaciones para los jóvenes

Otro de los métodos es el "mixto", el cual se basa en organizar las deudas, pagar el mínimo a todas y, con el balance restante, ir saldando de acuerdo al estrés que provoca cada obligación de pago.

Para honrar las deudas, Perelló exhortó hacer un plan de vida que incluya su manejo adecuado y llevar a cabo un presupuesto de ingresos y gastos, evitando los consumos innecesarios y vivir acorde con los recursos económicos percibidos, procurando producir más antes de gastar más.

Los profesionales de las finanzas personales coincidieron en que los jóvenes son la población más vulnerable a cometer errores, debido a que ingresan al sistema financiero sin experiencia y con un entorno que les exige vivir de la apariencia, por lo que quedan atrapados en deudas insostenibles.

Finalmente, para tener finanzas personales saludables, los expertos recomendaron elaborar un presupuesto, reconocer los malos hábitos y trabajar en ellos para cambiarlos por los saludables, crear una cultura de ahorro, invertir el dinero en algo productivo, reducir las deudas, usar el crédito con responsabilidad, no dejarse impresionar por la impulsividad ni por el entorno y evitar los círculos que solo incitan a gastar cada vez más.