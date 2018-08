En lo que toca a las empresas que operan en el país, no nos importa mucho si son eficientes o no, si pagan o no pagan sus impuestos, o si son extranjeras o nacionales. Los reconocimientos oficiales que se les hacen no suelen ir más allá de una felicitación, la presencia de funcionarios públicos en sus actos, o cosas por el estilo, poco en forma de apoyo económico concreto. Y parece no preocuparnos que artículos producidos aquí durante años sean importados ahora desde otros países.

En China las cosas no suceden de ese modo. Allá existen los llamados “campeones nacionales”, que son empresas chinas líderes en su sector de actividad. Reciben ayudas públicas abiertas o disimuladas en cuanto a financiamientos, contratos, concesiones, ventas de propiedades, permisos de construcción y licencias de operación.

No es una coincidencia que varias de las huelgas de obreros convocadas en China en los últimos tiempos hayan sido dirigidas contra filiales de compañías extranjeras o fabricantes de marcas foráneas bajo contrato. En un país en que las manifestaciones de protesta se interpretan como una amenaza para la estabilidad del régimen político y son, por lo tanto, desalentadas, llama la atención que esas huelgas hayan sido toleradas y hasta defendidas por funcionarios gubernamentales y medios de prensa, calificándolas como expresiones de reclamos justos por mejores condiciones de trabajo.

La preferencia otorgada a las empresas nacionales chinas se combina con el objetivo de las autoridades de atenuar la exposición de la economía a las fluctuaciones en el comercio exterior y a los cambios en las economías occidentales. Con una de las mayores tasas de inversión del planeta, y como resultado del objetivo antes indicado, el énfasis puesto sobre las exportaciones de bajo costo se ha desplazado al gasto de consumo de la población, el mercado interno, la construcción y la modernización del sistema financiero.