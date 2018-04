A partir del día 4 del próximo mes de junio, el soberano hará su entrada triunfal. Muy diferente del Soberano artístico dominicano, cuya ceremonia de premiación tuvo lugar en el mes de marzo, el de junio llegará a Venezuela en forma de una nueva moneda que sustituirá al bolívar actual, dejado prácticamente inservible por la hiperinflación. Como sería muy cuestionable que el gobierno bolivariano le quitara el nombre de Bolívar a la moneda nacional, a la nueva se le seguirá llamando igual, pero informalmente, para distinguirla de la actual, se le describe como bolívar soberano.

Bautizado como “reconversión monetaria”, el proceso de introducción del nuevo bolívar conlleva quitar tres ceros a los billetes existentes, lo que implica una valoración mil veces superior a la que tendrían los que hoy circularan con igual denominación. El gobierno espera que con esa medida, sumada al plan de recuperación contenido en su Agenda Económica Bolivariana, más la creación de la divisa digital denominada Petro, se logre “un equilibrio necesario para la actividad social, económica, laboral y felicidad” del pueblo venezolano.

Es evidente que con menos ceros los cálculos aritméticos a la hora de sumar y restar serán más sencillos. Y aparte de eso, se alega que el cambio de moneda puede servir para combatir las redes delictivas que han acaparado la moneda actual para trasladarla hacia puntos en la frontera con Colombia, a fin de efectuar las operaciones de contrabando de bienes que deben ser saldadas en efectivo, las cuales requieren cada día más billetes por causa de la inflación.

Venezuela no será el primer país en quitar ceros a su moneda, y con toda probabilidad no será el último. Pero la contribución de la sustitución para enderezar el curso de la economía será más bien psicológica, quedando la solución real de la crisis supeditada a la aplicación de reformas contundentes. De no ser así, la devaluación arropará al soberano en poco tiempo.