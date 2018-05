Modelos sencillos

En esta época cercana al día de las madres, los dominicanos pensamos en adquirir regalos para ellas. Incluidas como receptoras de obsequios están las esposas, y en muchas ocasiones pensamos en un microondas, un televisor, una nevera u otro objeto para el hogar. Esos artículos tienen la ventaja de que los esposos los usamos también, aunque es posible que las beneficiarias hubiesen preferido algo más personal.

Los comercios que distribuyen electrodomésticos, equipos electrónicos y vehículos de motor suelen tener en sus tiendas a vendedores muy dispuestos a ensalzar las virtudes de los productos y contestar las preguntas de los clientes. Como es común que haya varias alternativas de distintos precios, al vendedor le toca explicar la causa de esas diferencias, y es frecuente que mencione que un modelo es más barato porque es más “sencillo”.

Mayor sencillez significa en ese caso que el modelo es menos potente, tiene menos accesorios, no es tan versátil o no incorpora los últimos adelantos. Lo más curioso es la equivalencia conceptual entre simplicidad y menor categoría, lo que da a entender que la complejidad es sinónimo de un mejor o más avanzado producto.

El propósito del vendedor, por supuesto, no es decirle al cliente que el modelo más costoso es más difícil de operar o manejar. Lo que quiere decir es que “viene con más cosas”, pero al referirse a la sencillez puede dar una impresión opuesta a su intención. De hecho, los fabricantes de esos artículos están gastando grandes sumas de dinero para simplificar su uso. Han descubierto que la gran mayoría de las personas no están interesadas en complicarse la vida con aparatos que haya que estudiar un libro de instrucciones para poderlos utilizar. Prefieren la automaticidad a la discrecionalidad. No les atrae mucho conocer la tecnología detrás de su funcionamiento ni lo que está dentro de ellos. Y tampoco desean tener que estar cambiando entre multitudes de opciones.