Navieras líderes

Cuando compramos un producto en una tienda de nuestro país hay una alta probabilidad de que lo que adquirimos haya sido importado desde el extranjero. Dentro de esos artículos traídos de fuera, es probable que una gran parte haya llegado aquí por vía marítima. Es probable además que no nos detengamos a pensar en por cuál puerto llegaron y qué compañía naviera los trajo, ya que para nosotros es esencialmente irrelevante el mecanismo de transporte de carga utilizado. Y si por casualidad se nos ocurriese preguntar sobre ese asunto al empleado que nos está atendiendo, es también probable que él o ella lo ignoren y se sorprendan de que nos interesemos en saberlo.

Pero el hecho de que no prestemos mayor atención al medio de transporte no disminuye su importancia real para el funcionamiento de nuestra economía, sobre todo dada la incidencia que el comercio exterior tiene en la oferta de bienes y servicios y en la generación de divisas. Lamentablemente, los buques que mueven nuestro comercio con otras naciones no suelen ser propiedad de empresas dominicanas. Son consorcios foráneos cuya participación no contribuye directamente al PIB del país y conllevan un gasto de divisas. En lo que concierne al transporte de mercancías en contenedores, la línea naviera líder es Maersk, un conglomerado de Dinamarca. Con más de 620 embarcaciones en operación, se estima cerca del 15% su cuota del mercado mundial. Le siguen MSC, CMA-CGM, Cosco, Hapag-Lloyd y Evergreen. Conscientes de la importancia del rol que desempeñan, las principales compañías especializadas en el transporte de contenedores están agrupadas en el Consejo Mundial de Navieras, entidad en la que tienen una presencia dominante. El Consejo promueve la seguridad en las rutas marítimas, la desregulación de los organismos portuarios gubernamentales, la reducción de la polución de los océanos, el entrenamiento de las tripulaciones y la aplicación de estándares comunes.