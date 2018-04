Precio artificial

No es bueno y no será aceptado”, escribió el presidente de los EE.UU. en su cuenta de Twitter. El mensaje en cuestión tuvo que ver con el alza que ha venido ocurriendo en el precio del petróleo, una de las tendencias que peores efectos puede provocar en la economía dominicana. Si es posible revertirla, o al menos detenerla, sería muy provechoso para nuestro país.

Trump indica que la OPEP, la organización que agrupa a muchos de los países exportadores de petróleo, ha maniobrado para que el precio suba a un nivel artificialmente elevado. Y para validar esa afirmación hace mención de que existen volúmenes récord de petróleo por todas partes, incluyendo los que están almacenados en embarcaciones marítimas. Dados esos volúmenes, sólo una manipulación podría explicar el incremento de precio.

No hay duda de que hay una estrategia para hacer subir el precio, y la OPEP no lo niega. Ha procurado que exportadores no miembros se sumen a sus acuerdos para limitar la oferta de petróleo. Y aunque los productores estadounidenses no participen en esos arreglos, son beneficiados por los mayores precios.

Fue la primera referencia a la OPEP en los “twits” presidenciales, y tuvo lugar luego de que funcionarios de Arabia Saudita, el principal exportador, expresaran su deseo de que el precio del barril aumentara hasta los ochenta o cien dólares. La OPEP respondió atribuyendo el alza a los propios EE.UU., por causa de las sanciones que ha impuesto a Venezuela, las amenazas de poner fin al acuerdo con Irán, la acción militar contra Siria y la confrontación con Corea del Norte.

Son tantos los mensajes que Trump envía, y tan numerosos los tópicos a los que se refiere, que no se sabe con certeza si a todas esas breves declaraciones suyas seguirán disposiciones contundentes, o si forman parte de una técnica de presión que puede no tener consecuencia alguna. En esta ocasión quisiéramos creer que serán acompañadas de medidas efectivas.