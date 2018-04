Tiempos de Uber

A veces, en las biografías de personajes famosos, se dice que ellos fueron un producto de los tiempos en que vivieron. Uber, nombre desconocido para los dominicanos hasta hace pocos años, es un producto de los tiempos actuales. Sin internet, sin GPS y sin la tecnología detrás de los teléfonos inteligentes, Uber no habría podido crecer a nivel mundial de la forma en que lo ha hecho, del mismo modo en que las ventas de objetos personales no habrían llegado a ser lo que hoy son sin la web y las plataformas tipo eBay.

Empresarios y sindicalistas del transporte público dominicano vieron la llegada de Uber al país como una seria amenaza, pero no fue la primera vez que algo así sucedió. Los no muy jóvenes puede que recuerden cuando aquí no había “taxis” sino sólo “carros públicos”, a los que se podía sacar de su ruta contratando “una carrera”. Los taxis vinieron después, y con ellos ApoloTaxi, MaxiTaxi y demás centrales de despacho, fueron la radio y los teléfonos celulares los que permitieron su gran expansión. Hoy hay taxistas afiliados tanto a Uber como a las centrales.

La comunicación juega un papel central en Uber y otros servicios similares. E igual que los taxis, son un testimonio de las oportunidades creadas por las limitaciones de que adolece nuestro transporte colectivo, son soluciones parciales a un problema de movilidad urbana que continúa agravándose.

Un punto que se discute es la regulación de Uber y esquemas de ese tipo, incluida la protección de los usuarios. En otros países se habla de hackers que interceptan mensajes y convierten a pasajeros en víctimas, pero aquí esa sofisticación luce innecesaria pues los asaltos ocurren en cualquier lugar y a la vista de todo el mundo. Otros sectores pueden ser beneficiados. Los bancos en Sudáfrica, por ejemplo, acordaron prestar a Uber para que esta arrendase vehículos a personas que no calificaban para un préstamo pero estaban interesadas en ser parte del servicio.