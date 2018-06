Ultra micro productividad

Los economistas sienten una especial fascinación por la productividad, y es lógico que así sea. Como el centro de atención de la economía es la satisfacción de las necesidades humanas, y dado que para satisfacerlas se requiere usualmente tener acceso a bienes y servicios, la eficiencia con la que la producción se lleva a cabo es un factor crítico para poder elevar los niveles de vida. De ahí que se utilicen diversos mecanismos para medir la productividad y sus variaciones a lo largo del tiempo, que se analicen minuciosamente las causas que la determinan, y que se celebren con entusiasmo sus aumentos.

Pero muchas manifestaciones de productividad, algunas de ellas vitales, escapan del alcance de las estadísticas económicas. Tal es el caso, por ejemplo, de los procesos biológicos que inciden sobre la cadena alimenticia, de la cual depende el sustento de los seres humanos en el planeta. Sólo vemos las consecuencias de los cambios que acontecen en ellos, a veces muchos años después de que se inician. Notamos que la pesca disminuye, que especies se extinguen, que los corales mueren o que los árboles se enferman.

Afortunadamente no hay que depender de los economistas para cuantificar esas productividades, y un ejemplo de ello es el resultado de un estudio publicado este mes por el Instituto Oceanográfico de Woods Hole en los EE.UU. El tamaño de su objetivo no podía ser menor. Se propusieron medir la productividad de los microbios que viven en las zonas más profundas de los océanos, donde fisuras en el suelo submarino dejan escapar el calor y los fluidos que sostienen la vida en esos ambientes a donde la luz solar no llega. El trabajo microbiano cuya productividad se analiza es el de convertir residuos orgánicos en carbón susceptible de ser empleado como fuente de energía. Se mide su capacidad de oxidación y la cantidad de carbón que producen, esta última estimada en cuatro mil toneladas diarias a nivel mundial.