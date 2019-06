$!“Hay energía suficiente para suplir la demanda, pero se cree que es cara”

Roberto Herrera y Manuel Cabral, presidente y vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), respectivamente, dijeron que en el país existe suficiente energía disponible para poder mantener la demanda y agregaron que la diferencia que hay entre los que entienden que no hay energía suficiente es que “lo que las autoridades alegan es que esa generación que estaría disponible es más cara”.

“Nosotros siempre hemos sostenido que es más caro no tener electricidad, el apagón es más caro que no tener el servicio, y para eso existe un parque de generación diversificado, que ya ha venido a transformar la matriz de generación y se viene a fortalecer con plantas nuevas, como la entra de un nuevo parque eólico”, dijo Roberto Herrera, presidente de la ADIE, tras participar en el Diálogo Libre.

Según Herrera, justamente eso es lo que hace el sector privado, continuar diversificando la matriz, “para tener una canasta de combustibles diversificada, por si uno de esos precios de los combustibles varía, tener precios atractivos en otros”.

Señaló que esto es lo que ha ocurrido con el caso del gas natural, que hoy juega un papel preponderante y “hacia donde hemos venido apuntando para la diversificación del parque de generación que existe en el área de San Pedro de Macorís”.

Para la ADIE, el sector de la electricidad es uno de los más transparentes que hay en el país y en el mundo, porque todo lo que se hace se conoce, “por lo menos desde el punto de vista de la generación, las tecnologías que usamos para convertir el combustible que se adquiere en electricidad”.

Según Herrera, a través de la página web de la entidad se pueden conocer los precios de esos combustibles públicamente y agregó que no ve otro sector donde se tenga esto tan definido, “y como bien dice Manuel, este es un sector altamente regulado y, por tanto, se sabe también la cadena de valores”.

Dijo que el mito que hay de que no se entiende es falso, porque la información está disponible, “accesible para todo el que quiera educarse y entenderlo”. Al referirse a los apagones que hay en la actualidad, Herrera explicó que las distribuidoras tienen un programa de gestión de demandas, “lo que quiere decir que no necesariamente sirven toda la demanda que tienen, porque por los niveles de pérdidas que existen y por la clasificación de los sectores, en su condición de pago del servicio, ellos restringen la oferta, eso es conocido, esto no es un secreto y es una forma de mantener las pérdidas desde el punto de vista financiero baja”.

En tanto, Manuel Cabral aclaró que los apagones no son “financieros” y recordó que en febrero de este año el Gobierno hizo un pago, aunque había un atraso ha ido creciendo, ahora mismo anda por los 400 millones de dólares y nuestro negocio es generar electricidad y el negocio de las distribuidoras debe ser comprar esa electricidad.