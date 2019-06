$!Hoteleros advierten que efecto por muertes no se vería de inmediato

Directivos de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) esperan que el escándalo por las muertes de turistas estadounidenses en el país no se agrave y que, aunque consideran que algún impacto tendrá, no pueden calcularlo hasta que no cese la situación.

“Todo esto se ha agravado durante las últimas dos semanas. Cálculos como tal, hasta que no se termine, no hay nada real. ¿Que si en los próximos meses seremos afectados? Eso habrá que verlo”, dijo la presidenta de Asonahores, Paola Rainieri.

La directiva del gremio hotelero considera que lo ocurrido con las muertes de los turistas en los últimos meses ha sido sacado de contexto. “Sé que suena un poco frío, pero no lo es: por estadística simple, hay un número de personas que van a morir estando fuera de su país”, dijo Rainieri, quien agregó que los registros de muertes de este año no implican un repunte con respecto a años anteriores.

Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de Asonahores, Andrés Marranzini, explicó que el efecto sobre la ocupación hotelera no se verá de inmediato, en caso de que lo haya. Esto debido a la naturaleza del negocio, que se maneja mayormente por paquetes pre-vendidos a través de tour operadores. “Desde el punto de vista de ocupación, las personas que reservan desde internet son cerca de 6 % del mercado turístico dominicano. Aquí se opera bajo paquetes”, explicó.

Rainieri dijo que el ministro de Turismo, Francisco Javier García, hará una visita a Estados Unidos para reunirse con medios de ese país y hacer una gira como parte de una campaña para tranquilizar a los potenciales turistas. La presidenta de Asonahores recordó la importancia del turismo para el país. “La economía depende en gran parte del turismo y si no vienen turistas la situación económica del país se va a ver afectada y cada uno, de una forma u otra, lo vamos a sentir y no a la larga, a la corta. Eso es seguro”, detalló.

En todo caso, la directiva del gremio hotelero informó que se reforzará una red de seguridad constante para atender cualquier situación que pueda presentarse, y en poco tiempo habrá una clínica en la zona del este que estará certificada por Estados Unidos “y estas cosas indican que vamos por una vía adecuada”.

Una propuesta de Asonahores es que las tasas que se les cobra a los turistas se depositen en un fideicomiso manejado por el Gobierno y por el gremio hotelero con el que se puedan financiar proyectos, campañas, un centro de información a los turistas y situaciones de emergencia como la actual.