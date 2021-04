$!Indotel escucha opiniones sobre norma para revocar autorizaciones de prestación de servicios

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) escuchó este miércoles recomendaciones sobre la resolución 012-2021 y posteriormente dictar la norma que establecerá el procedimiento de revocación de autorizaciones para prestar servicios de telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico en el país.

Wascar Souza, consultor de telecomunicaciones, quien realizó algunas observaciones a la norma, pidió que al momento de revocar parcial o total las autorizaciones para prestar servicios de ese tipo o para el uso del espectro radioeléctrico ser “bien cuidadoso” y apegado al artículo 29 de la Ley 153-98 de Telecomunicaciones.

Souza, en referencia al objeto de la norma, solicitó que se aplique en igualdad de condiciones a todos los sectores regulados. De igual forma, demandó que la resolución sea razonada, neutra y legal.

Durante una audiencia pública, celebrada en la sede del Indotel, recomendó que sea mandatorio el cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública en los casos de revocación de una autorización. El primer párrafo del artículo 11.1 establece excepción de confidencialidad en algunos “asuntos”.

“Que sea mandatorio el cumplimiento de la Ley 200-04 y no sea de confidencialidad dichos actos, ya que si las concesiones no lo son, una regulación no debe serlo. Si toda concesión genera una resolución, una revocación de una concesión no puede estar sujeta a una omisión, confidencialidad”, declaró.

Sobre el párrafo el punto 9.1 de la norma, que señala que el consejo directivo del Indotel debe hacer constar en la resolución las medidas de salvaguarda de los derechos de los usuarios que puedan ver impactados como efecto de la revocación de la autorización, el experto señaló que el órgano debe preservar los derechos de los usuarios y su salvaguarda en los casos de que sean servicios públicos y que los plazos de transición sean motivados.

La norma busca establecer un marco que regule y precise el procedimiento administrativo sobre la facultad revocatoria del Indotel. La consulta pública estuvo presidida por el viceministro Pavel Isa Contreras y por otros miembros del consejo.