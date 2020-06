$!Industriales de Herrera piden incluir medidas de rescate en el presupuesto reformulado

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Leonel Castellanos Duarte, hizo un llamado de atención a las autoridades nacionales para que ponderen la posibilidad de adoptar un paquete de acompañamiento y soporte al tejido empresarial, manufacturero, agrícola y comercial desde ya y no esperar la instalación de un nuevo gobierno, a fin de que las tantas empresas micro y pequeñas que acusan graves dificultades de flujo de caja, puedan sobrevivir y no desaparecer antes de que se reactive aún más la economía.

Santo Domingo, D.N. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Leonel Castellanos Duarte, hizo un llamado de atención a las autoridades nacionales para que ponderen la posibilidad de adoptar un paquete de acompañamiento y soporte al tejido empresarial, manufacturero, agrícola y comercial desde ya y no esperar la instalación de un nuevo gobierno, a fin de que las tantas empresas micro y pequeñas que acusan graves dificultades de flujo de caja, puedan sobrevivir y no desaparecer antes de que se reactive aún más la economía

A juicio del dirigente empresarial, dicha medida resulta especialmente importante ante la situación que se derivará cuando venza en la segunda quincena de junio, el plazo de los tres meses de suspensión de contratos de la casi totalidad de los empleos acogidos -o no- al programa Fase.

“Esto quiere decir que las empresas deberán de decidir quién se queda enla empresa, y quién se queda en la casa, y en ausencia de medidas desoporte, en el mejor de los casos, las empresas cancelarán a más gentede la cuenta, y en el peor de los casos, decidirán cerrar completamentepor no tener perspectivas de ayuda desde el Estado”, enfatizó.

“En otras palabras, no incorporar un programa de relanzamiento económico en el proyecto de presupuesto modificado de 2020 que se presentará durante esta semana, significaría la sentencia de muerte de miles de empresas y dedecenas de miles de empleos a corto plazo”, añadió Castellanos Duarte.

Sobre el particular, el presidente de la Aneih expresó su “honda preocupación” a propósito de las declaracionesdel Ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, respecto a que le corresponde al nuevo gobierno implementar las acciones para revitalizarla economía después del 16 de agosto 2020.

“Desde un punto de vista económico y social materializar dicho enunciado resultaria catastrófico para mucha gente, y a mediano plazo pudiera descarrilar cualquier intento de rebote de la economía dominicana, por tanto hacemos un vibrante llamado al cuerpo legislativo para que dentro del presupuesto de 2020 modificado se incorpore un paquete ambicioso de medidas de relanzamiento de la economía, en la conciencia de que las empresas y los empleos no pueden darse ellujo de poder esperar hasta el 16 de agosto”, acotó el dirigente.Recordó que el presupuesto original de 2020 esperaba un crecimiento de un 13.7% de las recaudaciones, objetivo que a su juiciolucía imposible de cumplir inclusive antes de Covid 19, y lejos de crecer en RD$90,000 millones, lasrecaudaciones quedarían inclusive por debajo del año anterior, en no menos de RD$30,000 millones, generando una importante brecha de ingresos vs. presupuesto original.