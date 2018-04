Los riesgos de una guerra comercial EEUU-China centrarán la asamblea del FM

Aunque posteriormente matizó estas medidas, al eximir a la Unión Europea, Canadá, Australia, México y Argentina, entre otros, sentó las bases de una temida espiral de represalias comerciales internacionales.

Poco después, Trump instó a su gobierno a estudiar la imposición de aranceles a centenares de productos chinos, y Pekín replicó con nuevos gravámenes a importaciones estadounidenses.

“Mientras que las políticas de Trump supuestamente buscan restaurar la justicia del comercio global, exacerban más que suavizan estos problemas”, indicó Dani Rodrik, profesor de Economía de Harvard y conocido por sus críticas a la globalización, en un reciente artículo.

Rodrik, que acaba de sacar un libro titulado “Straight talk on trade (Hablando claro de comercio)”, subrayó que “los desequilibrios y desigualdades generadas por la economía global no pueden ser encaradas protegiendo a unas industrias bien conectadas políticamente” ya que “ese proteccionismo es un truco, no una agenda seria de reforma comercial”.

La reunión del FMI y el Banco Mundial (BM) que se prolongará toda la semana, convoca a los ministros de Economía y banqueros centrales de la mayoría de sus 189 países miembros.

Será también el escenario una cumbre ministerial del G20, que engloba a las principales economías avanzadas y emergentes, y que este año está encabezado por Argentina. Alfonso Fernández