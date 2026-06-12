Lo que no se dijo del plan fiscal: elevaría impuestos a trabajadores independientes y a alquileres

Los trabajadores independientes serían afectados por un incremento en la carga tributaria. ( FUENTE EXTERNA )

La propuesta fiscal enviada este viernes por el Gobierno al Congreso Nacional propone aumentar cinco puntos porcentuales a los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de servicios en general provistos por personas físicas.

En el Código Tributario actual por ese concepto los trabajadores independientes tributan un 10 %, mientras que con la iniciativa del Ministerio de Hacienda y Economía se eleva a un 15 %.

Impuesto a los alquileres

La propuesta también plantea la modificación del artículo 309 de la citada legislación y aumenta a un 15 % las sumas pagadas o acreditadas en cuenta por concepto de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles. Actualmente por ese concepto el Código Tributario fija un 10 %.

También, contempla un incremento de cinco puntos porcentuales para cualquier otro tipo de renta no contemplado expresamente en estas disposiciones, lo que subiría ese tributo de un 10 % a un 15 %.

Ayer, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentó un plan, que, entre otras medidas, incluye modificaciones impositivas. Sin embargo, el funcionario obvió mencionar ambas modificaciones tributarias durante la presentación del plan.

La iniciativa contempla recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para financiar el gasto social del Gobierno y contener el déficit fiscal.

Este viernes, durante una sesión extraordinaria, el Senado conformó una comisión bicameral para estudiar y agilizar la aprobación del plan fiscal.

Con la conformación del Senado, sólo restaría que la Cámara de Diputados anuncie los miembros que integrarán el equipo conjunto y que así se inicie el estudio de la pieza.

Impuesto a pagos por servicios digitales en el exterior

La propuesta fiscal establece una retención del 15 % sobre el valor bruto de los pagos realizados al exterior por licencias de software, publicidad en línea y almacenamiento de datos. Estos recursos deberán ser ingresados a la administración tributaria como pago único y definitivo del impuesto, según lo dispuesto en el artículo 22 del proyecto.

En el artículo 22, el texto legal aclara que "los pagos al exterior por concepto de adquisición de software no estarán sujetos a la retención establecida en el presente artículo, siempre que se trate efectivamente del traspaso de derecho de propiedad por parte del desarrollador o propietario del programa".

Eliminación de figuras impositivas

La iniciativa tributaria también propone la eliminación de algunas figuras impositivas, reducción de tasas en otras y cambios en el pago del anticipo para las empresas pequeñas y la supresión de ese tributo para las microempresas.

Al presentar el proyecto, el ministro Díaz detalló que el ISR a las grandes empresas aportaría al fisco 15,000 millones de pesos, el aumento del impuesto a la transferencia y cheques más de 8,000 millones.

Asimismo, indicó el alza de los 10 dólares a los pasajes aéreos entre 7,000 millones y 8,000 millones de pesos y el incremento de las tasas a los juegos de azar recaudaría entre 2,000 y 3,000 millones.