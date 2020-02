$!MAPFRE y Centro Financiero BHD León anuncian nueva alianza

MAPFRE y el Centro Financiero BHD León anunciaron la firma de un nuevo acuerdo mediante el cual MAPFRE adquiere el 51 % de la administradora local de riesgos de salud. El Centro Financiero BHD León posee ahora un 49 %.

De acuerdo a comunicado de prensa conjunto de ambas empresas, tras esta operación, MAPFRE fortalece su cartera de servicios en el país con dos empresas especializadas en seguros y salud, respectivamente: MAPFRE BHD Seguros y ARS Palic, cuyo nombre cambiará a MAPFRE Salud ARS.

Jesús Martínez, CEO LATAM NORTE de MAPFRE, aseguró que “esta alianza con el Centro Financiero BHD León evidencia el compromiso que tenemos en MAPFRE con el mercado de seguros y el sistema de seguridad social de República Dominicana”.

Las empresas anunciaron que esta es una medida estratégica que obedece a sus planes de desarrollo y expansión en beneficio de afiliados, empleados, accionistas, proveedores y de la sociedad dominicana en general.

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD León, afirmó que “con este acuerdo replicamos el éxito de nuestra alianza en MAPFRE BHD Seguros, aunando nuestras capacidades empresariales en beneficio de nuestros clientes”.

MAPFRE y el Centro Financiero BHD León son socios en MAPFRE BHD Seguros, del cual MAPFRE tiene también el 51 % de la propiedad y el Centro Financiero BHD León un 49 %.

“Conviene señalar que la continuidad jurídica y la estructura organizacional de ARS Palic permanecen tras esta operación y nos complace confirmar al doctor Andrés Mejía como presidente ejecutivo de la nueva MAPFRE Salud ARS (ARS Palic) para dar continuidad a nuestro compromiso con los afiliados”, expresó José Luis Alonso, presidente ejecutivo de la división de seguros y pensiones del Centro Financiero BHD León y presidente del Consejo de Administración de ARS Palic.

Con esta operación, MAPFRE se consolida como uno de los principales proveedores de seguros en República Dominicana, con una cartera de más de RD$ 20,000 millones en primas anuales. En tanto que el Centro Financiero BHD León reafirma su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del mercado de seguros del país.

MAPFRE es una aseguradora global con presencia en los cinco continentes. Compañía de referencia en el mercado español, es la mayor aseguradora española en el mundo, la mayor multinacional aseguradora en Latinoamérica y se encuentra en el sexto puesto entre las mayores de Europa en No Vida por volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 34,000 empleados y en 2019, sus ingresos se aproximaron a los US$ 30,964 millones y el beneficio neto se situó en US$ 662 millones.