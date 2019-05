$!Marranzini: “Debemos rechazar toda injerencia sobre la soberanía”

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marranzini, rechazó las declaraciones del senador estadounidense Bob Menéndez, quien pidió al gobierno de su país intervenir diplomáticamente para evitar que reformas constitucionales abran el camino para otra reelección del presidente Danilo Medina.

“Debemos estar en contra de todo lo que es injerencia en la soberanía dominicana. Aquí somos lo suficientemente capaces de autogobernarnos”, expresó el dirigente gremial.

No obstante, prefirió no ahondar sobre temas políticos porque no son asuntos que hayan sido previamente debatidos a lo interno de la AIRD.

Marranzini participó este martes en la firma de un acuerdo entre 20 industrias de consumo masivo que utilizan plásticos, a través del que esperan aumentar el reciclaje en el país.