$!Menos dinero en la calle desaceleró crecimiento comercial en primer trimestre

El comercio sufrió en el primer trimestre del año una de las desaceleraciones más intensas de todos los sectores económicos dominicanos. De un crecimiento de 7.8 % entre enero y marzo de 2018, el sector apenas registró un 2.6 % este año, según informó el Banco Central de la República Dominicana.

El resultado, que denota una caída de la demanda en ese lapso, de acuerdo al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios (Conacerd), Antonio Cruz Rojas, se explica por una menor cantidad de dinero circulando en la economía, una restricción que aplicó el BCRD, según el comerciante, para controlar las presiones inflacionarias y evitar una depreciación cambiaria.

Pero el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Mario Lama Hache, prefirió no hacer comentarios sobre los resultados porque todavía no han sido analizados por la junta directiva. Sí reconoció que hubo una desaceleración del sector, pero todavía no han visto los números con los que puedan precisar si esta situación ocurrió a nivel de empresas formales, informales o si fue algo generalizado.

Sobre la medida del BCRD de liberar una parte del encaje legal, Lama Hache dijo que será positiva, no solo para los comercios y para acelerar la demanda del sector, sino para la economía en general. “Es evidentemente bueno para el mercado comercial, pero también para todas las empresas que buscan financiamiento. Hay flujo de dinero y mejores intereses, así que lo veo muy positivo”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Conacerd dijo que la liberación del encaje promoverá más crecimiento pero, en el caso del sector comercial, el dirigente tiene sus reservas. Destacó que la medida es importante y “el BCRD lo hace con muy buenas intenciones”, pero el acceso financiero y la falta de formalidad de las empresas comerciales más pequeñas podrían provocar que el efecto de la medida se diluya en ese sector. “Las empresas tienen una gran debilidad financiera y no están formalizadas”, resaltó el dirigente gremial.

Desde esta semana unos RD$29,209.7 millones de los depósitos bancarios que estaban depositados como reserva en el BCRD comenzaron a ser inyectados al sistema financiero para ser canalizados en préstamos a un grupo de sectores. Para el sector comercial, la banca canalizará unos RD$5,083.2 millones en préstamos.