ProDominicana identificó 196 productos dominicanos con oportunidades de exportación y encontró que los países europeos concentran demanda para buena parte de ellos, informó este martes Vladimir Pimentel, director ejecutivo de la entidad, durante el Encuentro Empresarial Europeo en Santo Domingo.

Pimentel explicó que la selección surgió de un análisis de la demanda internacional y del comportamiento de los aranceles.

Entre los bienes que ya se venden en Europa mencionó el cacao, el banano, el ron y productos de uso médico.

El funcionario señaló que ProDominicana incorporó a su plataforma ProInteligencia un panel con datos de comercio e inversión de los países de la Unión Europea.

La entidad también elabora un informe anual sobre el aprovechamiento del Acuerdo de Asociación Económica entre el Cariforo y la Unión Europea.

Las exportaciones a la UE crecieron 18.6 % en 2025

Pimentel informó que 683 empresas dominicanas vendieron al mercado europeo en 2025. Según el comunicado del encuentro, las exportaciones dominicanas a la Unión Europea sumaron 1,156.7 millones de dólares ese año, un crecimiento de 18.6 %.

Como ejemplo de la búsqueda de nuevos compradores, citó la participación de ocho empresas dominicanas del sector tabacalero en la feria InterTabac, en Dortmund, Alemania. Las compañías sostuvieron 138 reuniones y registraron intenciones de negocio por más de 4.7 millones de dólares, dijo Pimentel.

Ensayos y financiamiento para las mipymes

El director de ProDominicana señaló que ampliar la capacidad de realizar ensayos especializados en el país ayudaría a los exportadores a cumplir los requisitos del mercado europeo. También identificó el acceso al financiamiento como una de las necesidades de las mipymes que deben adquirir equipos para adecuar sus operaciones.