Osmar Benítez advierte a políticos y a amigos que no le ofrezcan contratos

SANTO DOMINGO. El nuevo ministro de Agricultura, Osmar Benítez, advirtió hoy que no aceptará ofrecimiento de contratos ni de dádivas por sus funciones en el gobierno, dejando claro que todo lo que se realice en esa institución bajo su gestión se hará como mandan las leyes dominicanas.

“Yo no soy contratista, a mi no me interesa un contrato, yo con lo que gano vivo bien tranquilo en mi casa, a mis amigos y a los políticos se lo quiero decir: yo no quiero que vengan a ofrecerme contrato-y que usted sabe que esto es para los dos y que por abajo- no quiero eso, a mi no me interesa”, expresó el funcionario.

Además, luego de una reunión con todo el equipo agropecuario ampliado para establecer un mecanismo de coordinación institucional de todos los organismos que tienen que ver con el agro, Benítez precisó que el que quiera un contrato que lo haga con los agricultores y que le dé cuarto a los agricultores directamente, porque a él no le interesa.

“A mí advirtió una persona que los primeros que se van a hacer enemigos tuyos son la familia, porque van a venir 700 primos que tú no los conocías y todo el mundo viene con un folder que quiere un empleo. Los segundos son los amigos tuyos que quieren un empleo, una contrata; los terceros son los políticos, el político del pueblo que quiere que tú le nombre uno”, indicó.

El dirigente empresarial que llevaba seis años al frente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), dijo que ahora como funcionario lo que él necesita es que lo dejen trabajar “porque tenemos la decisión de hacer un cambio de la forma de actuar de las instituciones públicas del sector”.