$!Osmar Benítez gestiona aumento del precio de la leche

SANTO DOMINGO. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo este lunes que está haciendo las gestiones para que todos los sectores involucrados en la producción y procesamiento de leche puedan fijar un nuevo precio por el litro.

Agrega que está de acuerdo que se le fije un precio a la leche. “He estado hablando con los industriales para buscar la forma de ponerle otro precio a la leche, el precio de la leche depende de la calidad”, expresó.

El funcionario se refirió al tema tras negar que tenga más de cuatro meses sin reunirse con el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, señalando que todos los meses él se ha reunido con el representante de los ganaderos.

“Agricultura se reúne mes por mes con el presidente de Aproleche y fuera de esas reuniones me he reunido 17 veces con el presidente de Aproleche. Decir que tiene cuatro meses es una barbaridad que se le sale el refajo. Aquí hay cámaras y le podemos mostrar los videos mes por mes donde no hemos reunido”, señaló.

Indicó que los ganaderos han pedido que el Gobierno disponga de un aumento del precio de la leche, pero indicó que eso es inconstitucional porque en la República Dominicana existe una economía de mercado, de libre competencia y el libre mercado. Explica que el Gobierno no puede obligar a nadie a comprar o vender a un precio determinado.

“El Gobierno puede facilitar el diálogo entre los productores de leche y las plantas que procesan esa leche, pero yo no puede disponer del precio de la leche, de decirle a una persona que debe comprarlo obligado porque eso es violatorio a las leyes y a la Constitución de la República”, apuntó.

Argumenta que otro tema es que más de 1,000 ganaderos tienen sus propias plantas que fueron financiadas por el Gobierno de forma flexible y que estos ganaderos no quieren pagar más por la leche porque ellos venden y compran su misma leche.

“Los industriales me han dicho que están dispuestos a discutir un esquema de precios, una tabla que tenga un precio mínimo y un precio tope basado en calidad. Porque cuál es la realidad hoy en día: los ganaderos dominicanos están dejando de recibir RD$2,000,000 diarios porque el que tiene calidad tiene dinero y le pagan la leche a RD$25”, expresó.

Agregó que también se reunió con los queseros, quienes le expresaron que no podían pagar la leche más cara del precio actual, pero que como ministro le expresó que había que buscar una alternativa.

“Aquí hay más de 700 plantas de quesos que consumen el 55% de la leche que se produce la República Dominicana y yo me reuní con los productores y ellos me dijeron que no pueden pagar ese precio que están pidiendo. Quizás no se puede pagar a 30 pero vamos a buscarle un promedio, pueden pagar 25, 26 o 27 estamos trabajando en eso y lo voy a lograr. El aumento de la leche es un reclamo de ellos, que es válido. Yo lo entiendo, pero hay que ir por parte”, indicó Osmar Benítez tras firmar un acuerdo con el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (Iaird), con el objetivo de establecer el marco jurídico dentro del cual se van a desarrollar las relaciones para la colaboración, cooperación y apoyo mutuo de ambas entidades.

El acuerdo busca crear dentro de la legislación vigente para la entidad agrícola la formación del personal técnico mediante talleres, maestrías, seminarios y cursos de certificación acordes al esquema sobre la materia que permitan el máximo nivel de desarrollo de las funciones afines y será impartidos por profesionales del Instituto de Auditores.

El acuerdo, firmado por el ministro Osmar Benítez y el presidente del IAIRD, Claudio Durán Hilario, tendrá una duración de dos años y se capacitará al personal del Ministerio en Procesos para Gestión de Compras, Ley de Contrataciones Públicas, Control Interno, Auditoria Interna, Prevención de Lavado de Activos y Fraude, Ética Profesional y Gubernamental, Evaluación y Riesgos en Gestión Agrícolas, así como de Alimentos y Plantaciones, entre otros.

El ministro Osmar Benítez dijo que mediante el convenio el Ministerio estará preparado para incrementar su capacidad de definir y monitorear las estrategias, incentivos, el marco jurídico e institucional destinados a establecer nuevos roles y reglas orientados a una dinámica de un mercado libre.

“Todo ello acordes con el sector privado y poder establecer nuevas relaciones entre el Estado y el mercado, como sujeto de la actividad productiva primaria”, informó el funcionario.