Primas netas cobradas ascienden a más de RD$28 mil millones en sector seguro

Jornada de Sensibilización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

La Superintendencia de Seguros como ente regulador del Mercado asegurador, informó que la Unidad de Análisis Financiero en su rol de coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, estará realizando la Jornada de Sensibilización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, dirigido a todos los Sujetos Obligados (Compañías de Seguros, Reaseguros y Corredores) señalados como tal por la Ley No. 155-17, que se encuentren ubicados en las provincias Santiago de los Caballeros y San Pedro de Macorís.

Dijo que en la provincia Santiago de los Caballeros estarán el 14 de Septiembre de 9:00 am hasta la 1:00 pm en el Auditorio Ciencia y Tecnología de UTESA en el edificio C. Asimismo, el 28 de septiembre estarán en San Pedro de Macorís de 9:00 am hasta la 1:00 pm en el Auditorio de la Universidad Central del Este (UCE)

“Para realizar su registro de inscripción, le invitamos a acceder al siguiente enlace (www.uaf.gob.do) página de la Unidad de Análisis Financiero, en la cual completaran un formulario con sus datos. Exhortamos registrarse lo antes posible, debido a que el cupo es limitado”, indica la institución.

Agrega que para más información, los Sujetos Obligados deben comunicarse al teléfono 809-682-0140 ext: 2007 (Mesa de ayuda – UAF)