$!Productores afirman República Dominicana importa lácteos por US$250 millones

Pese a ser un país de gran tradición agrícola y pecuaria, República Dominicana está importando productos lácteos por el orden de los 250 millones de dólares, situación que va en detrimento de la producción nacional, afirmó este viernes el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero.

Dijo que mientras eso ocurre, los precios de la leche a nivel de finca tienen un promedio a nivel nacional entre 21 a 22 pesos. Sin embargo, agregó que los consumidores tienen que adquirir el litro entre RD$50 y RD$70.

Respecto a las importaciones, Rivero agregó que los quesos comprados en el exterior pasaron de 5 millones a 16 millones de kilos, y que en el período del 2012 al 2018 la compra de leche líquida en el exterior pasó de 900 mil litros 40 millones de litros.

Rivero, también presidente de Confenagro, declaró que tan solo el año pasado entraron al país 36,480 toneladas de leche en polvo, mientras que en el 2017 las importaciones en ese orden fueron de 24 mil toneladas.

Sostuvo que debido a ello, a lo que se agrega la sequía en distintas zonas del país, en especial en la Línea Noroeste, la producción nacional de leche ha disminuido en más de un 50 por ciento.

“Vemos con gran preocupación cómo cada año las importaciones pasan a sustituir lo que es la producción nacional”, afirmó a través de un comunicado el dirigente agropecuario, para señalar que el que está fallando en todo esto “es el Estado dominicano, porque lo primero que tenemos que hacer con esto es cumplir con las normas nacionales, como el caso del etiquetado”.

Indicó que en el país se habla de libre comercio, cuando las normas del etiquetado no se cumplen. “Esto es como arar en el desierto, cuando llevamos 10 ó 12 años hablando de etiquetado, y aún no se cumple, debido a que las autoridades no se han propuesto resolver esa situación.

Dijo que lo mismo pasa con la palabra sucedáneo, que colocan en algunos quesos que son imitaciones.

Asimismo, Rivero expresó que en reiteradas ocasiones ha pedido que la Línea Noroeste sea declarada en emergencia a causa de la prolongada sequía, que afecta a la casi totalidad de los productores de esa zona.