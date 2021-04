$!República Dominicana anfitriona de evento internacional de agencias de viajes

La República Dominicana es la sede, por primera vez, de la Conferencia Anual de Travel Planners International / Turoperador American Airlines Vacations, la cual se lleva a cabo del 14 al 18 de abril 2021, en la región Este del país.

En el evento donde participan alrededor de 80 propietarios de agencias de viajes y asesores, líderes de ventas de vacaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos, tiene como objetivo principal conocer mejor el destino dominicano para su promoción.

El mismo se realiza en The Grand Reserve At Paradius Palma Real, Hotel Meliá Punta Cana, donde desarrollan una amplia agenda de trabajo de cara a la promoción de República Dominicana, con la colaboración de la Oficina de Promoción Turística (OPT) en New York.

A través de un comunicado, el Ministerio de Turismo realizó la presentación del país con el propósito de que los agentes de viajes participantes en el evento, conozcan mejor los atractivos turísticos, culturales, religiosos, ocios, compra, así como, la seguridad e implementación y desarrollo de protocolos dispuesto por las autoridades en el manejo ante el Covid-19, que afecta el mundo en estos momentos.