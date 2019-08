$!República Dominicana está entre países con más alza de deuda pública

No obstante, esa mejora tributaria local no se tradujo en una mejor calificación de deuda para el país, que se mantiene en “grado de no inversión”, igual que el resto de la región, a excepción de Panamá. La nación del istmo es el único país de la CARD que tiene una calificación de riesgo en “grado de inversión bajo”, y el año pasado las agencias calificadoras elevaron su evaluación por las reformas económicas y fiscales que permitieron aumentar el ingreso per cápita del panameño.

Una mejor calificación de riesgo significa que la economía es más sólida y presenta mejores garantías para los inversionistas, lo que reduce el costo de las emisiones de deuda pública en los mercados internacionales.

La CEPAL destacó en su reporte que en la República Dominicana, en contraposición a la mejora de los ingresos tributarios, se registró un aumento del gasto corriente, “principalmente vinculado a mayores intereses sobre la deuda (tuvieron un crecimiento real de un 46.7 %).

Esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) se refirió a la situación de la economía dominicana y expresó la necesidad de que el gobierno se esforzara por mejorar la sostenibilidad de la deuda pública, dado el fuerte aumento que se está registrando.

El fondo estima que para 2023 la deuda como porcentaje del PIB estará a un nivel de 56.2 %, 3.1 puntos porcentuales más que al cierre del año pasado. “La deuda pública se encuentra en una trayectoria ascendente, y el perfil de deuda conlleva vulnerabilidades debido a que una gran parte de la deuda es mantenida por no residentes o está denominada en moneda extranjera”, expresó el multilateral en el reporte de la Consulta Artículo IV con la República Dominicana 2019.