$!“Se siguen aprobando leyes que se convierten en costos para empresas”

Para la directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), posponer los pactos eléctrico y fiscal no solo significa que el país sigue apartado de las mejoras que necesita, sino también de la institucionalidad.

“El Pacto obedece a una ley que establecía un cronograma, un plazo que lamentablemente no se ha cumplido”, dijo Radhamés Martínez, primer vicepresidente del gremio empresarial.

Y, en el caso del Pacto Fiscal, el problema que observan es que se ponen parches a la situación tributaria, cuando debería asumirse una reforma integral. “Se siguen aprobando legislaciones que van agregando tasas que, de una u otra manera, se convierten en tributos y costos a la hora de hacer negocios”, destacó Jonathan Bournigal, tesorero de ANJE.

Agregaron que ninguno de los pactos debe retrasarse más y que, en el caso del fiscal, hay que iniciar la discusión cuanto antes. “Es un momento en que República Dominicana no tiene crisis, entonces es el momento para hacerlo, sin apresurarnos”, dijo Bournigal.

En lo que respecta al Pacto Eléctrico, cuya firma se ha suspendido ya en dos ocasiones, la directiva de ANJE considera que debe ser puesto en vigencia, aunque no sea la mejor de las soluciones para la situación eléctrica. “No firmarlo pone en perjuicio la productividad de la República Dominicana en un año de competitividad e innovación. No fue la mejor de las estrategias no acudir a la firma del Pacto Eléctrico porque se perjudica a todo el país. No puede desarrollarse ningún tipo de industria sin energía eléctrica. No creemos que el Pacto Eléctrico es la mejor de las soluciones, pero debe ser firmado”, enfatizó el presidente de la directiva de ANJE, Guillermo Julián.

Sobre la entrada de energía al sistema desde la planta de Punta Catalina, saludó el inicio de las operaciones de la central porque cualquier inyección al SENI contribuye a solucionar la situación. “El país necesita la producción de más energía. En el caso de Punta Catalina, ya vimos que se hizo una inyección de energía y, nosotros, como sector privado, sobre quien quiera que vaya a hacer una inversión en el sector para la mejoría, estamos de acuerdo”, dijo.